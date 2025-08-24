Masło nie takie zdrowe, jak się nam wydaje

Na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to modne staje się porównywanie pewnych produktów spożywczych, można stracić wiarę w to, że da się jeść naprawdę zdrowo. Okazuje się, że wiele popularnych, powszechnie kupowanych przez Polaków produktów to "samo zło". Dietetycy są jednak zdania, że jadłospis nie musi być w 100 proc. idealny, aby zachować zdrowie i atrakcyjną sylwetkę. Warto jednak na co dzień wybierać żywność, która służy samopoczuciu, dostarcza potrzebnych składników odżywczych i przede wszystkim wartościowych, a nie pustych kalorii.

Jednym z produktów, który od lat spotyka się ze skrajnymi opiniami jest używanie codziennie, w niemal każdym polskim domu masło. Przed laty częściej zastępowane było margaryną, jednak na przestrzeni ostatnich lat powstało przeświadczenie, że roślinne smarowidło do pieczywa szkodzi zdrowiu. Jak się jednak okazuje, prawda jest zupełnie inna.

Masło vs margaryna. Co jest lepsze?

W mediach społecznościowych można znaleźć wiele opinii i porównań masła do margaryny. Niektórzy eksperci twierdzą, że tylko smarowidło z dużą zawartością tłuszczu zwierzęcego jest naprawdę zdrowe, inni zaś, że lepiej unikać go w codziennej diecie. Ostatnio na temat tego kontrowersyjnego produktu postanowił wypowiedzieć się znany w sieci recenzent produktów spożywczych - Bartłomiej Szkutnik.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych o nazwie "Fit recenzje" bierze pod lupę etykiety wielu popularnych artykułów i analizuje ich składy. Radzi internautom, które z nich warto włączyć do diety, wybiera te, które będą pomocne w walce z kilogramami, a także wskazuje najgorsze możliwe opcje.

Margaryna w dzisiejszych czasach produkowana jest zupełnie inaczej niż przed wieloma laty - nie jest już źródłem szkodliwych tłuszczy trans 123RF/PICSEL

Z związku z tym, że masło uznawane jest przez wielu jako dużo lepszy produkt aniżeli margaryna, ekspert zamieścił wpis, który rozwiał wszelkie wątpliwości, a swoje wnioski poparł dowodami naukowymi.

Wybierasz masło czy margarynę? Każdy ma prawo wyboru! Pod względem zdrowia lepsza jest jednak margaryna miękka. I nie jest to moja opinia. To fakty, z którymi ciężko jest dyskutować.

Influencer porównał składy tych dwóch produktów i wyjaśnił, że zdecydowanie lepszym wyborem do smarowania pieczywa będzie nie masło, a margaryna.

"Margaryna miękka:

ma do 85% mniej tłuszczów nasyconych,

niższą zawartość tłuszczów trans.

To one w nadmiarze zwiększają ryzyko chorób układu krążenia i wyższego poziomu cholesterolu LDL.

więcej zdrowych NNKT,

więcej witamin A, D, E,

ponad 50% mniej kalorii".

Lubisz masło? W porządku. Nie musisz z niego w 100% rezygnować, ale na pewno warto je ograniczyć. Walka z nauką również jest bez sensu. Argument ”naturalności” przegrywa.

Jesteście zaskoczeni?

