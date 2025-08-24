Picie wody to podstawa, jeśli chcemy pozostać w zdrowiu czy planujemy zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Często urozmaicamy ją cytryną, limonką, imbirem. Tym razem postaw na tak nietypowy dodatek, jakim jest ocet ryżowy.

Na co pomaga ocet ryżowy?

Ocet ryżowy to zarazem świetny smakowy dodatek do wielu azjatyckich potraw, ale też dawka zdrowia. Może się wydawać, że bardziej szkodzi, niż pomaga, to jest to nieprawda. Spożywany w ograniczonych ilościach wykazuje szereg prozdrowotnych właściwości.

Przede wszystkim ocet ryżowy wykazuje działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwwirusowe. Zawiera antyoksydanty, które dodatkowo nadają właściwości przeciwstarzeniowych i antynowotworowych. W ten sposób zwiększy odporność organizmu na infekcje i zachorowania.

Ocet ryżowy może pomóc w walce z za wysokim poziomem "złego" cholesterolu LDL we krwi i ciśnieniem krwi. W efekcie ochroni cały układ krążenia. Może być używany w profilaktyce chorób serca, takich jak miażdżyca, nadciśnienie, niewydolność serca. Jednocześnie wyreguluje poziom cukru, chroniąc przed rozwojem cukrzycy.

Jak woda z octem ryżowym wpływa na organizm?

Dodaj ocet ryżowy do wody. Napój pomoże w odchudzaniu

W połączeniu z wodą ocet ryżowy to doskonały odświeżający napój. Kwaskowaty, nieco ostry smak przyniesie ukojenie w gorący dzień. Co ważniejsze, to szereg korzyści dla organizmu.

Przyjmowanie wody z octem ryżowym realnie wpłynie na proces odchudzania. Pobudzi jelita do pracy, przyspieszy metabolizm. Poskutkuje to ułatwieniem spalania tłuszczu, przez co będzie doskonałym wsparciem do diety i ćwiczeń fizycznych.

Regularne picie wody z octem ryżowym pomoże w poprawie wyników badań lipidogramu. Obniży zbyt wysoki poziom cholesterolu. Do tego ustabilizuje poziom cukru we krwi, zapobiegając wahaniom glikemii po posiłku. Nie dojdzie również do nagłych wzrostów i spadków energii.

Najlepszą porą na picie wody z octem jest poranek

Napój może usprawniać oczyszczanie. Wesprze organizm dawką antyoksydantów, które zahamują procesy przedwczesnego starzenia się, zniwelują stany zapalne.

Jak pić wodę z octem ryżowym? Oto najlepsza pora

Aby zrobić wodę z octem ryżowym, należy przygotować 250 ml letniej, przegotowanej wody. Do niej dolej 1 łyżeczkę octu. Dziennie można przyjąć maksymalnie 2 łyżki octu. Istotne jest, żeby nie przekraczać tej dawki. W przeciwnym wypadku może dojść do podrażnień żołądka.

Najlepszą porą na picie wody z octem jest poranek, gdy jesteśmy na czczo. Po około 20 minutach od wypicia można przyjąć posiłek. W ten sposób najlepiej pobudzi trawienie i zadba o poziom cukru.

