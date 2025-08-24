Prosty rysunek, trudne zadanie. Sprawdź, czy znajdziez inną kurę

Karolina Woźniak

Na pierwszy rzut oka obrazek wydaje się całkowicie zwyczajny. Ale uważaj, gdzieś wśród detali sprytnie ukryła się różnica. To wyzwanie potrafi zmylić nawet najbardziej bystre oko, bo nasz mózg często podpowiada nam, że widzimy wszystko, a jednak coś nam umyka. Tylko osoby naprawdę spostrzegawcze wypatrzą ją w kilka sekund.

Trudny test na spostrzegawczość. Widzisz różnicę?
Trudny test na spostrzegawczość. Widzisz różnicę?

Test oka: Czy uda ci się znaleźć różnicę?

Spostrzegawczość to umiejętność, którą często testujemy nieświadomie - w codziennych sytuacjach, podczas rozmów czy w drodze do pracy. Tym razem masz przed sobą proste, ale podchwytliwe zadanie. Wśród kur ukryła się jedna, która różni się od innych. Tylko osoby z bystrym okiem potrafią ją znaleźć w kilka sekund. Spójrz na powyższy obrazek i do dzieła! Czy należysz do tego grona?

Starsza kobieta zamyślona patrząca przed siebie, po lewej młoda kobieta trzymająca lupę, po prawej kobieta zapisująca notatki na tablecie, nad głową starszej kobiety świeci żarówka symbolizująca pomysł, tło w odcieniach fioletu z puzzlami i napisem 'Kl...
Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki

Prawidłowa odpowiedź

Udało ci się rozwiązać nasz test na spostrzegawczość? Gratulacje! Oznacza to, że świetnie sobie radzisz z dostrzeganiem drobnych szczegółów. Jednak jak szybko udało ci się tego dokonać? Sprawdź, co czas świadczy o twoich umiejętnościach:

  • mniej niż 5 sekund - jesteś osobą o niebywałej dociekliwości i trudno jest coś przed tobą ukryć;
  • 5-10 sekund - jesteś człowiekiem spostrzegawczym, jednak warto nad tym jeszcze popracować, gdyż niektóre sprawy mogą być dla ciebie niezauważalne;
  • Więcej niż 10 sekund - twoja spostrzegawczość uległa pogorszeniu i należy się jej przyjrzeć. Regularne wykonywanie zagadek może ci w tym pomóc.

Jeśli jednak nie udało ci się znaleźć kurę różniącej się od reszty, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację i spostrzegawczość wpływa wiele czynników, takich jak stres lub zmęczenie. Być może ten dzień był dla ciebie trudny? Nie zniechęcaj się do kolejnych łamigłówek, następnym razem będzie lepiej! Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej na obrazku sprawdzisz prawidłową odpowiedź.

Ilustracja przedstawia rzędy rysunkowych kur na zielonym tle, jedna z nich jest wyróżniona czarnym okręgiem, u góry znajduje się napis 'Test na spostrzegawczość'.
Poprawne rozwiązanieCanva ProINTERIA.PL

