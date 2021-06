Agnieszka Woźniak-Starak jest piękną kobietą, która kocha aktywny styl życia. Jeździ konno, biega, w zimie uprawia skituring.

Od pewnego czasu widać, że jej waga jest niska i gwiazda bardzo dba o to, by ją utrzymać.



W mediach niedawno pojawiła się dyskusja, czy aby wdowa po Piotrze Woźniaku-Staraku nie jest zbyt szczupła, ale teraz wiadomo już, co jest tego powodem!



Gwiazda naprawdę sporo ćwiczy, na jej profilu w mediach społecznościowych niedawno pojawiły się zdjęcia z jazdy konnej, a teraz pokazała jak ćwiczy na siłowni.



W obcisłym, niebieski, sportowym stroju widać, jak bardzo schudła!



"Jak tam, już poćwiczone?" - zapytała swoich fanów, zachęcając do aktywności fizycznej.



Agnieszka Woźniak-Starak wie, jak bardzo ważne dla naszego organizmu jest dostarczanie mu codziennej dawki ruchu i nie ma zamiaru odpuszczać tego ważnego punktu w ciągu dnia, mimo natłoku zajęć i pracy.





