Dlaczego jedne mieszkania nagrzewają się szybciej niż inne?

Do tej pory kupując mieszkanie, zwracało się uwagę na lokalizację, otoczenie, metraż i rozkład pomieszczeń. Dziś do tych wszystkich kryteriów wyboru dochodzą czynniki wpływające na przegrzewanie się mieszkania, są to między innymi: kondygnacja, liczba okien i ich wielkość, ekspozycja. Podczas zakupu mieszkania warto także sprawdzić materiały użyte przez dewelopera. Wbrew pozorom to mieszkania w starych kamienicach czy żelbetonowych blokach mogą okazać się chłodniejsze w upalne dni niż w nowoczesnych budynkach w centrum miasta.

Życie w wieżowcu: marzenie czy udręka? Bartlomiej Magierowski East News

Czynniki, które zwiększają ryzyko przegrzewania mieszkania

Znając czynniki zwiększające ryzyko przegrzewania się mieszkania, możesz je wyeliminować lub zwrócić na nie uwagę przy zakupie lokalu. Oto lista najważniejszych.

Kondygnacja - ciepło unosi się do góry, dlatego im wyżej położone mieszkanie, tym cieplejsze.

Poddasze - mieszkania na ostatnim piętrze są najcieplejsze ze względu na bliskość dachu, na który bezpośrednio padają promienie słoneczne. Temperaturę we wnętrzu podnoszą także okna dachowe.

Duże przeszklone elewacje - w nowoczesnym budownictwie często dominują duże przeszklone elewacje. Niestety przez szkło z łatwością przenikają promienie słoneczne, które bezpośrednio nagrzewają wnętrze mieszkania.

Ekspozycja - mieszkania o ekspozycji południowej i zachodniej są najcieplejsze ze względu na największą liczbę godzin, podczas których słońce wpada przez okna.

Materiały budowlane o małej gęstości - nowoczesne budynki często stawiane są z lekkich i cienkich materiałów budowlanych, które nie pochłaniają ciepła i przy słabej termoizolacji przyczyniają się do nagrzewania wnętrza. Z tego powodu w nowoczesnych mieszkaniach często jest cieplej niż w starych kamienicach z cegły.

Słaba wentylacja - wentylacja w mieszkaniu wpływa na prawidłowy przepływ powietrza oraz obniżenie temperatury. Jeśli nie działa z powodu złej konstrukcji lub zatkanych otworów wentylacyjnych we wnętrzu robi się duszno i gorąco.

To najważniejsze czynniki, które mogą wpłynąć na przegrzewanie się mieszkania. Biorąc je pod uwagę, można łatwo określić mieszkania, w których latem panuje najwyższa temperatura.

Najszybciej nagrzewające się typy mieszkań

Podczas kupna mieszkania warto unikać pewnych lokali, jeśli zależy ci na komfortowej temperaturze wewnątrz bez zakładania klimatyzacji.

Szybko nagrzewają się mieszkania na poddaszu 123RF/PICSEL

Należą do nich:

mieszkania na poddaszu - wysoka temperatura panująca wewnątrz jest spowodowana najwyższą kondygnacją, bezpośrednim sąsiedztwem dachu, a także ewentualnie zamontowanymi oknami dachowymi;

mieszkania o ekspozycji południowej i dużych oknach - mieszkania wystawione na mocne południowe słońce będą nagrzewać się znacznie szybciej i dłużej utrzymywać ciepło wewnątrz. Efekt ten może potęgować brak drzew wokół budynku, które mogłyby przysłaniać słońce;

mieszkania ze słabą wentylacją w starym budownictwie - wybierając mieszkanie w starym budownictwie, warto zwrócić uwagę na wydajność wentylacji wewnątrz mieszkania, a także obecność ocieplenia. Mieszkania ze słabą wentylacją i brakiem ocieplenia mogą być latem bardzo gorące.

Znacznie chłodniejsze są mieszkania położone na parterze, ewentualnie na pierwszym piętrze. Ważna jest także lokalizacja. Im więcej drzew rośnie wokół, tym więcej naturalnego cienia, który obniża temperaturę wnętrza.

Jak ograniczyć przegrzewanie mieszkania?

Jeśli masz już mieszkanie z tendencją do przegrzewania, możesz skutecznie obniżyć temperaturę wnętrza w najgorętsze dni roku. Klimatyzacja nie jest jedynym rozwiązaniem.

Zamontuj w oknach rolety zacieniające - montaż rolet pozwoli ci maksymalnie ograniczyć dostęp promieni słonecznych do wnętrza i tym samym ograniczyć wzrost temperatury.

Wietrz mieszkanie - latem rano i wieczorem warto otworzyć okna i przewietrzyć mieszkanie. W południe zamknij okna, aby nie dopuścić do wpuszczenia mas gorącego powietrza.

Podczas upałów pamiętaj o prawidłowym wietrzeniu mieszkania 123RF/PICSEL

Ogranicz działanie sprzętu elektrycznego - niektóre urządzenia takie jak komputery czy żelazko generują ciepło i podnoszą temperaturę we wnętrzu. Unikaj także gotowania na kuchence bez włączonego pochłaniacza.

Regularnie odkurzaj otwory wentylacyjne - kratki montowane na otworach wentylacyjnych bardzo szybko pokrywają się kurzem i brudem, co ogranicza przepływ powietrza.

Stosując się do tych kilku rad, możesz ograniczyć nagrzewanie się mieszkania.

Kontrowersyjny pomysł w miastach. Tak po cichu wypycha się mieszkańców INTERIA.PL