Wystarczy 15 minut dziennie. Ta aktywność potrafi zdziałać cuda

Z najnowszego badania, opublikowanego w czasopiśmie "American Journal of Preventive Medicine" wynika, że wystarczy już 15 minut szybkiego chodu dziennie, by znacząco obniżyć ryzyko zgonu, zwłaszcza z powodu chorób serca.

Korzyści płynące z regularnych spacerów zostały już oczywiście udowodnione wiele lat temu, ale nowe badanie skupiło się na znaczeniu tempa marszu - regularny, szybki chód, znacząco poprawia zdrowie, a że jest to aktywność tania, a wręcz darmowa i łatwo dostępna, to mogą z niej korzystać wszyscy!

- "Choć korzyści zdrowotne wynikające z codziennego chodzenia są dobrze udokumentowane, niewiele badań analizowało wpływ tempa chodu na śmiertelność, zwłaszcza w populacjach biedniejszych" - powiedział główny autor badania dr Wei Zheng z Vanderbilt University Medical Center.

Naukowcy wykazali, że szybki chód przez zaledwie 15 minut dziennie wiązał się z prawie 20-proc. zmniejszeniem ogólnej śmiertelności, podczas gdy dłuższy, ponad trzygodzinny, ale wolny chód dawał zdecydowanie mniejsze korzyści.

Szybki marsz przynosi lepsze efekty niż wolny spacer 123RF/PICSEL

Zaskakujące wyniki badań: Ta jedna zmiana zmniejsza ryzyko śmierci

Osoby biorące udział w badaniu deklarowały, ile czasu dziennie spędzają na wolnym chodzeniu. Badano każdą aktywność:

poruszanie się po domu,

przemieszczanie się po zakładzie pracy,

wyjścia na zakupy,

spacery z psem,

wolne spacery rekreacyjne.

Następnie skupiano się na szybszej aktywności, takiej jak:

codzienne wchodzenie po schodach,

energiczny marsz,

ćwiczenia fizyczne,

mocne treningi.

Zebrane informacje naukowcy zestawili z danymi medycznymi badanych. Wynik zaskoczył badaczy - efekt ochronny szybkiego chodzenia dotyczył wszystkich przyczyn zgonów, a szczególnie wyraźny był w przypadku chorób układu krążenia.

Masz ponad 50 lat? Zwykły spacer może zrobić wiele dobrego dla twojego mózgu! Maruzhenko Yaroslav 123RF/PICSEL

Naukowcy udowodnili też, że korzyści płynące z szybkiego ruchu były niezależne od ogólnego poziomu aktywności fizycznej. Nawet u osób, które spacerowały regularnie od lat, tyle że wolniej, szybki marsz znacznie zmniejszał ryzyko śmierci.

Szybki marsz:

poprawia wydolność serca,

pozwala utrzymywać prawidłową masę i właściwy skład ciała,

zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości,

zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego,

zmniejsza ryzyko zaburzeń gospodarki lipidowej.

jest bezpieczny i mało obciążający dla organizmu.

Badacze zwrócili też uwagę na fakt, że osoby o niskich dochodach, z ograniczonym dostępem do opieki medycznej, stosujący gorszą dietę i nierzadko używki, mogą posiłkować się nim jako tanim, a bardzo skutecznym środkiem na poprawę zdrowia i wydłużenie życia.

"Powinniśmy zacząć projektować kampanie i programy zdrowia publicznego, które podkreślają rolę szybkiego marszu jako sposobu na poprawę zdrowia i wydłużenie życia. Wcześniej udowodniono jego skuteczność w grupach o średnich i wyższych dochodach, teraz społecznościach uboższych. Trzeba uświadamiać ludzi, że włączenie go do codziennego życia ma realne korzyści" - podsumowali autorzy publikacji.

"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać" INTERIA.PL