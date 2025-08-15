Znacząco obniża ryzyko chorób serca, wydłuża życie. Wystarczy 15 minut dziennie
Naukowcy udowodnili, że wystarczy już 15 minut szybkiego marszu dziennie, by znacząco wydłużyć życie i zapobiec chorobom. Choć korzyści z ruchu są nam znane od lat, to po raz pierwszy badacze skupili się na tempie chodu i odkryli coś zaskakującego!
Spis treści:
Wystarczy 15 minut dziennie. Ta aktywność potrafi zdziałać cuda
Z najnowszego badania, opublikowanego w czasopiśmie "American Journal of Preventive Medicine" wynika, że wystarczy już 15 minut szybkiego chodu dziennie, by znacząco obniżyć ryzyko zgonu, zwłaszcza z powodu chorób serca.
Korzyści płynące z regularnych spacerów zostały już oczywiście udowodnione wiele lat temu, ale nowe badanie skupiło się na znaczeniu tempa marszu - regularny, szybki chód, znacząco poprawia zdrowie, a że jest to aktywność tania, a wręcz darmowa i łatwo dostępna, to mogą z niej korzystać wszyscy!
- "Choć korzyści zdrowotne wynikające z codziennego chodzenia są dobrze udokumentowane, niewiele badań analizowało wpływ tempa chodu na śmiertelność, zwłaszcza w populacjach biedniejszych" - powiedział główny autor badania dr Wei Zheng z Vanderbilt University Medical Center.
Naukowcy wykazali, że szybki chód przez zaledwie 15 minut dziennie wiązał się z prawie 20-proc. zmniejszeniem ogólnej śmiertelności, podczas gdy dłuższy, ponad trzygodzinny, ale wolny chód dawał zdecydowanie mniejsze korzyści.
Zaskakujące wyniki badań: Ta jedna zmiana zmniejsza ryzyko śmierci
Osoby biorące udział w badaniu deklarowały, ile czasu dziennie spędzają na wolnym chodzeniu. Badano każdą aktywność:
- poruszanie się po domu,
- przemieszczanie się po zakładzie pracy,
- wyjścia na zakupy,
- spacery z psem,
- wolne spacery rekreacyjne.
Następnie skupiano się na szybszej aktywności, takiej jak:
- codzienne wchodzenie po schodach,
- energiczny marsz,
- ćwiczenia fizyczne,
- mocne treningi.
Zebrane informacje naukowcy zestawili z danymi medycznymi badanych. Wynik zaskoczył badaczy - efekt ochronny szybkiego chodzenia dotyczył wszystkich przyczyn zgonów, a szczególnie wyraźny był w przypadku chorób układu krążenia.
Naukowcy udowodnili też, że korzyści płynące z szybkiego ruchu były niezależne od ogólnego poziomu aktywności fizycznej. Nawet u osób, które spacerowały regularnie od lat, tyle że wolniej, szybki marsz znacznie zmniejszał ryzyko śmierci.
Szybki marsz:
- poprawia wydolność serca,
- pozwala utrzymywać prawidłową masę i właściwy skład ciała,
- zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości,
- zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego,
- zmniejsza ryzyko zaburzeń gospodarki lipidowej.
- jest bezpieczny i mało obciążający dla organizmu.
Badacze zwrócili też uwagę na fakt, że osoby o niskich dochodach, z ograniczonym dostępem do opieki medycznej, stosujący gorszą dietę i nierzadko używki, mogą posiłkować się nim jako tanim, a bardzo skutecznym środkiem na poprawę zdrowia i wydłużenie życia.
"Powinniśmy zacząć projektować kampanie i programy zdrowia publicznego, które podkreślają rolę szybkiego marszu jako sposobu na poprawę zdrowia i wydłużenie życia. Wcześniej udowodniono jego skuteczność w grupach o średnich i wyższych dochodach, teraz społecznościach uboższych. Trzeba uświadamiać ludzi, że włączenie go do codziennego życia ma realne korzyści" - podsumowali autorzy publikacji.