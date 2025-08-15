Znacząco obniża ryzyko chorób serca, wydłuża życie. Wystarczy 15 minut dziennie

Natalia Jabłońska

Naukowcy udowodnili, że wystarczy już 15 minut szybkiego marszu dziennie, by znacząco wydłużyć życie i zapobiec chorobom. Choć korzyści z ruchu są nam znane od lat, to po raz pierwszy badacze skupili się na tempie chodu i odkryli coś zaskakującego!

Szybkie spacery mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie
Szybkie spacery mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie 123RF/PICSEL

Wystarczy 15 minut dziennie. Ta aktywność potrafi zdziałać cuda

Z najnowszego badania, opublikowanego w czasopiśmie "American Journal of Preventive Medicine" wynika, że wystarczy już 15 minut szybkiego chodu dziennie, by znacząco obniżyć ryzyko zgonu, zwłaszcza z powodu chorób serca. 

Korzyści płynące z regularnych spacerów zostały już oczywiście udowodnione wiele lat temu, ale nowe badanie skupiło się na znaczeniu tempa marszu - regularny, szybki chód, znacząco poprawia zdrowie, a że jest to aktywność tania, a wręcz darmowa i łatwo dostępna, to mogą z niej korzystać wszyscy! 

- "Choć korzyści zdrowotne wynikające z codziennego chodzenia są dobrze udokumentowane, niewiele badań analizowało wpływ tempa chodu na śmiertelność, zwłaszcza w populacjach biedniejszych" - powiedział główny autor badania dr Wei Zheng z Vanderbilt University Medical Center.

Naukowcy wykazali, że szybki chód przez zaledwie 15 minut dziennie wiązał się z prawie 20-proc. zmniejszeniem ogólnej śmiertelności, podczas gdy dłuższy, ponad trzygodzinny, ale wolny chód dawał zdecydowanie mniejsze korzyści.

Nogi sportowca lub osoby wykonującej szybki marsz na ścieżce
Szybki marsz przynosi lepsze efekty niż wolny spacer 123RF/PICSEL

Zaskakujące wyniki badań: Ta jedna zmiana zmniejsza ryzyko śmierci

Osoby biorące udział w badaniu deklarowały, ile czasu dziennie spędzają na wolnym chodzeniu. Badano każdą aktywność:

  • poruszanie się po domu,
  • przemieszczanie się po zakładzie pracy,
  • wyjścia na zakupy,
  • spacery z psem,
  • wolne spacery rekreacyjne.

Następnie skupiano się na szybszej aktywności, takiej jak:

  • codzienne wchodzenie po schodach,
  • energiczny marsz,
  • ćwiczenia fizyczne,
  • mocne treningi.

Zebrane informacje naukowcy zestawili z danymi medycznymi badanych. Wynik zaskoczył badaczy - efekt ochronny szybkiego chodzenia dotyczył wszystkich przyczyn zgonów, a szczególnie wyraźny był w przypadku chorób układu krążenia. 

Starsza kobieta spacerująca po drewnianym moście w parku, ubrana w dżinsową kurtkę i spodnie. W tle widoczne są nagie gałęzie drzew oraz trawiasty teren.
Masz ponad 50 lat? Zwykły spacer może zrobić wiele dobrego dla twojego mózgu!Maruzhenko Yaroslav123RF/PICSEL

Naukowcy udowodnili też, że korzyści płynące z szybkiego ruchu były niezależne od ogólnego poziomu aktywności fizycznej. Nawet u osób, które spacerowały regularnie od lat, tyle że wolniej, szybki marsz znacznie zmniejszał ryzyko śmierci.

Szybki marsz:

  • poprawia wydolność serca,
  • pozwala utrzymywać prawidłową masę i właściwy skład ciała,
  • zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości,
  • zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego,
  • zmniejsza ryzyko zaburzeń gospodarki lipidowej.
  • jest bezpieczny i mało obciążający dla organizmu.

Badacze zwrócili też uwagę na fakt, że osoby o niskich dochodach, z ograniczonym dostępem do opieki medycznej, stosujący gorszą dietę i nierzadko używki, mogą posiłkować się nim jako tanim, a bardzo skutecznym środkiem na poprawę zdrowia i wydłużenie życia.

"Powinniśmy zacząć projektować kampanie i programy zdrowia publicznego, które podkreślają rolę szybkiego marszu jako sposobu na poprawę zdrowia i wydłużenie życia. Wcześniej udowodniono jego skuteczność w grupach o średnich i wyższych dochodach, teraz społecznościach uboższych. Trzeba uświadamiać ludzi, że włączenie go do codziennego życia ma realne korzyści" - podsumowali autorzy publikacji.

