Agnieszka Woźniak-Starak skradła show. Stylizacja robi wrażenie

Agnieszka Woźniak-Starak to popularna dziennikarka i prezenterka. Wspólnie z Janem Pirowskim prowadziła 15. edycję programu "Mam talent". Z kolei w duecie z Gabi Drzewiecką prowadzi na YouTube program "Trójkąt". Ich gośćmi są gwiazdy ze świata muzyki, telewizji, sportu i filmu.

Gwiazda od wielu lat znajduje się w gronie najlepiej ubranych Polek. Nie bez powodu - jej stylizacje są idealnie dopasowane do okazji i za każdym razem mają w sobie "to coś".

Woźniak-Starak wzięła udział w kolejnej edycji zawodów Gałkowo Perlage Masters, określanej mianem "polskiego Ascot". Gwiazda skradła show w outficie utrzymanym w duchu countryside. Prezenterka założyła stylowy kapelusz, obcisłe dżinsy, błękitnej koszuli oversize, beżowej marynarki i sięgających do kolana oficerek.

"Śliczna koszula", "Idealnie", "Cudownie wyglądasz", "Świetna ta marynarka! A Agnieszka jak zawsze super stylowa", "Styl, elegancja i to coś", "Klasa jak zawsze" - komplementowali internauci.

Prezenterka uwielbia ubrania i dodatki w czarnym kolorze. Chętnie sięga po marynarki oversize, swetry czy dzwony. Od czasu do czasu lubi sięgać po kwieciste czy wzorzyste sukienki - najczęściej stawia na kreacje o długości maxi. Gwiazda uwielbia też dżins - denimowy total look, denimowe spodnie z koszulą oversize czy po prostu dżinsy w duecie z marynarką to stylizacje, w których możemy zobaczyć ją dość często.