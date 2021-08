Agnieszka Woźniak-Starak tak uczciła pamięć męża

Agnieszka Woźniak-Starak 18 sierpnia 2019 roku straciła ukochanego męża. Fani nie mogli uwierzyć, że w wypadku, do którego doszło na jeziorze Kisajno, zginął właśnie producent filmowy.

Fani po opadnięciu pierwszych emocji, zastanawiali się, jak teraz poradzi sobie owdowiała Agnieszka.



Nie było nic w tym dziwnego, gdy na pewien czas zniknęła z przestrzeni medialnej, by poukładać sobie życie. Jednak po tym czasie wróciła silniejsza i gotowa do pracy.



Dziś z każdym dniem zachwyca bardziej i fani niezmiennie trzymają za jej szczęście kciuki. Zwłaszcza w takich momentach, jak teraz, gdy gwiazda uczciła pamięć męża w drugą rocznicę jego śmierci.



Dzień przed rocznicą, Agnieszka prowadziła Festiwal w Sopocie i zrobiła to w pełni profesjonalnie. 18 sierpnia pojawiła się na Mazurach, by wraz z przyjaciółmi i rodziną złożyć symboliczny wieniec na tafli jeziora, które tak bardzo kochał Piotr.



Od tamtej pory jednak dziennikarka milczała, aż w końcu przemówiła do swoich fanów w poście opublikowanym w swoich mediach społecznościowych.



"Ostatnie dni były tak intensywne, że zupełnie zapomniałam o IG. Zdarza się! U mnie nawet dość często. Za dużo wrażeń, wydarzeń i emocji, a za mało podzielnej uwagi" - wyjawiła szczerze Agnieszka Woźniak-Starak.

Teraz już jednak z pozytywną energią wróciła do normalnego życia i dzielenia się nim w mediach z wiernymi fanami.



