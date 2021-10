Agnieszka Woźniak-Starak promienieje!

Agnieszka Woźniak-Starak w końcu rozkwitła. Po trudnych momentach w jej życiu, okresie żałoby po mężu, w końcu czuje się na siłach, by iść dalej.

Gwiazda doskonale odnalazła się jako prowadząca program śniadaniowy i program radiowy, a także właśnie wypuściła swoją kolekcję ubrań.



Patrząc na prezenterkę, widać, że jest szczęśliwa. Wiele radości daje Agnieszce realizacja jej pasji, a jedną z nich jest jeździectwo.



Swoją pasję do jazdy konnej gwiazda odkryła dzięki Karolinie Ferenstein-Kraśko, z którą się przyjaźni.



To właśnie w miniony weekend Agnieszka odwiedziła stadninę Karoliny, by wziąć udział w corocznej uroczystości, jakim jest święto Hubertus.



Prezenterka postanowiła pochwalić się zdjęciem, do którego pozuje radośnie siedząc na koniu, ubrana w odświętny strój jeździecki.



Trzeba przyznać, że Woźniak-Starak wyglądała pięknie i po prostu bije od niej blask. Z pewnością taka zmiana bardzo cieszy jej fanów, którzy mocno trzymają kciuki za jej szczęście.

Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 5 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Agnieszka Woźniak-Starak wypuściła kolekcję ubrań! Ceny zwalają z nóg!



Karolina Szostak chudnie w oczach