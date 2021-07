Agnieszka Woźniak-Starak zakochana... W jeździe konnej

Blanka Lipińska ma nowego ukochanego?! Jest zdjęcie! Agnieszka Woźniak-Starak kocha spędzać czas w otoczeniu bliskich sobie ludzi, zwierząt i natury. Znalazła szczęście w jeździe konnej, a nauki w tym zakresie pobiera od Karoliny Ferenstein-Kraśko, która swoją stadninę prowadzi w Gałkowie.

Dziennikarka odnalazła spokój i ukojenie w kontakcie z końmi po śmierci męża.



Widać, że taki sposób spędzania wolnego czasu daje jej wiele siły i radości. W mediach także zawrzało, gdy jakiś czas temu Agnieszka opublikowała zdjęcie właśnie z Gałkowa w towarzystwie młodego, przystojnego mężczyzny.



Na zdjęciu oboje siedzieli razem uśmiechnięci, robiąc sobie przerwę podczas jednej z konnych wycieczek po okolicznych lasach.



Czy Agnieszka Woźniak-Starak znajdzie miłość?

Okazuje się, że Agnieszka Woźniak-Starak znów odwiedziła stadninę Ferensteinów i fani zastanawiają się, czy znów spotkała się z owym tajemniczym mężczyzną.



Od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka w sierpniu miną dwa lata i choć oczywistym jest, że gwiazda wciąż niewyobrażalnie tęskni za mężem, to zaczęła układać sobie życie na nowo.



Wierni fani Agnieszki trzymają kciuki, by w jej życiu na nowo zagościła miłość. Może to idealna okazja, by tak się właśnie stało?

