Jakim autem jeździ Agnieszka Woźniak-Starak?! Agnieszka Woźniak-Starak jest ulubienicą widzów "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka zdobyła sympatię fanów lata temu, gdy zaczynała pracę w show-biznesie i trwa ona do tej pory.

Z kolei Magda Gessler to barny ptak polskiego show-biznesu. Jej kontrowersyjne stroje i zachowania na długo wryły się w pamięć widzów "Kuchennych rewolucji", które prowadzi.



Dziennikarka i królowa polskiej kuchni nie mają zbyt wiele ze sobą do czynienia w życiu codziennym, ale jest parę punktów wspólnych dla tych gwiazd.



Agnieszka Woźniak-Starak i Magda Gessler to dwie blondynki, które wzbudzają spore zainteresowanie wśród fanów, także ze względu na swój wygląd.



Okazuje się, że zarówno Agnieszka Woźniak-Starak, jak i Magda Gessler kochają modę.



Agnieszka Woźniak-Starak i Magda Gessler spotkały się pod studiem telewizyjnym

Dziennikarka przychodząc do studia nagraniowego zawsze zachwyca wyjątkowymi stylizacjami. Jest wzorem do naśladowania dla swoich fanek jeżeli chodzi o ubrania i styl.



Za każdym razem, gdy pojawia się pod studiem, padają pytania o szczegóły jej garderoby - zainteresowanie wzbudzają koszule, sukienki, buty i kurtki.



Podobnie jest z Magdą Gessler, która nie boi się odważniejszych kolorów i ciekawych krojów. Gwiazda kuchni kocha łączyć faktury i wzory, co tylko podkreśla jej barwy charakter.



Doskonale było to widać, gdy obie panie spotkały się właśnie pod studiem "DDTVN". Magda Gessle i Agnieszka Woźniak-Starak stojąc koło siebie wyglądają jak rodzina!



Podobne stylizacje, obydwie blondynki i do tego znak rozpoznawczy - szeroki uśmiech na twarzy mimo przeciwności losu.

Czyżby z tego spotkania maiła zrodzić się przyjaźń, lub przynajmniej współpraca na polu biznesowym? Czas pokaże!

Zdjęcie Magdalena Gessler i Agnieszka Woźniak-Starak znają się od dobrych kilku lat i gdy mają okazję ze sobą porozmawiać, bardzo chętnie to robią / Podlewski / AKPA

