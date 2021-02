Choć emocje już nieco opadły, a społeczeństwo nauczyło się żyć z szalejącą pandemią, to jednak choroba wciąż daje się mocno we znaki wielu osobom. Tym razem na COVID-19 zachorowali Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy.

Zdjęcie Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy zarażeni koronawirusem /Bartosz Krupa /East News

Do tej pary była para prezydencka cieszyła się dobrym zdrowiem. Niestety biuro Aleksandra Kwaśniewskiego przekazało wiadomość o tym, że wraz z żoną były prezydent zachorował na koronawirusa.

Państwo Kwaśniewscy od początku pandemii starali się przestrzegać restrykcji, ale nawet to nie uchroniło ich przed zarażeniem.



"Z przykrością potwierdzam, że pan prezydent otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Ma podwyższoną temperaturą i męczący kaszel. Obecnie przebywa w izolacji i jest pod opieką lekarzy. Mamy nadzieję, że z każdym dniem będzie czuł się coraz lepiej" - przekazała z "Polską Agencją Prasową" Aleksandra Łaszewska, dyrektorka biura Aleksandra Kwaśniewskiego.



Okazuje się, że wynik pozytywny testu były prezydent otrzymał 6 lutego, tak samo jak i Jolanta Kwaśniewska. Ich stan do tej pory nie wymagał hospitalizacji, lecz tak jak zaznaczyło biuro Kwaśniewskiego, przebywają oni w izolacji na kwarantannie.



Wszyscy, a zwłaszcza ich kochająca córka Ola, mają nadzieję, że byłej parze prezydenckiej uda się szybko wrócić do zdrowia.



Zdjęcie O chorobie byłej pary prezydenckiej powiadomiło biuro Aleksandra Kwaśniewskiego / Bartosz Krupa / East News

Zdjęcie Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy wzajemnie wspierają się w chorobie / Wojciech Strożyk REPORTER / Reporter

