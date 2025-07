Mizeria to jedno z najbardziej klasycznych dań kuchni polskiej - ogórki ze śmietaną pojawiają się na naszych stołach od pokoleń. Ale nawet największa klasyka z czasem może się trochę znudzić. Jeśli masz ochotę na coś świeżego, wyrazistego, ale równie prostego - sięgnij po mizerię po szwedzku.

Wbrew pozorom, to nie nowy wynalazek z Instagrama, tylko tradycyjna skandynawska sałatka, znana w Szwecji jako "pressgurka", czyli "prasowane ogórki". Znana jest również w Danii i Norwegii - w różnych wariantach, ale zawsze na bazie cienko pokrojonych ogórków, cebuli, octu i cukru.

Czy to naprawdę mizeria? W szerokim sensie - tak. To nadal ogórkowa surówka, tylko doprawiona inaczej. Bardziej ostro, bardziej kwaśno, a przy tym cudownie orzeźwiająco .

Choć podstawą są ogórki, smakowo te dwie wersje dzieli przepaść. Polska mizeria to łagodna, kremowa klasyka: ogórki, śmietana, sól i ewentualnie trochę koperku. Idealna do młodych ziemniaków i kotleta.

Natomiast wersja szwedzka stawia na kontrast: ostrość cebuli, kwaśność octu i lekka słodycz cukru. Całość jest bardziej pobudzająca dla kubków smakowych i świetnie sprawdza się jako dodatek do tłustszych, pieczonych lub grillowanych dań.

Szwedzi zwykle dodają do tej surówki cebulkę dymkę oraz przyprawy. W wersji bardziej zbliżonej do polskiej, można spotkać się też z dodatkiem niewielkiej ilości kwaśnej śmietany. To takie połączenie świeżości i delikatnego kremowego tła.