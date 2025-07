warzywa strączkowe: soczewica, ciecierzyca i fasola to doskonałe źródła białka roślinnego (ok. 7-9 g białka na 100 g ugotowanych strączków) i skrobi opornej. Regularne spożywanie warzyw strączkowych obniża poziom glukozy we krwi i poprawia kontrolę glikemii. Sałatka z kaszy gryczanej, soczewicy, pomidorków koktajlowych i rukoli to sycący posiłek o wartości ok. 300 kcal, bogaty w błonnik (ok. 8 g na porcję).