Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

We wtorek na ogół zachmurzenie duże i umiarkowane. Prognozowane są przelotne opady deszczu, burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10-15 mm, na krańcach południowo-zachodnich do 25 mm - informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach od 22-25 st. C na północy do 28 st. C na południu Polski. Chłodniej nad samym morzem, tam ok. 20 st. C.

W środę nadal dużo chmur, ponadto przelotne opady deszczu i miejscami burze. Temperatura maksymalna od 21 st. C do 25 st. C. Na wybrzeżu i w rejonach podgórskich ok. 20 st. C.

Czytaj także: Przez kilka najbliższych dni towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu oraz burze

Czwartek to kontynuacja niezbyt sprzyjającej pogody, bowiem utrzyma się duże zachmurzenie, ale gdzieniegdzie jest szansa na większe przejaśnienia. Zrobi się chłodniej. Na południu na termometrach od 17 st. C do 19 st. C, na północnym wschodzie ok. 24 st. C, a w rejonach podgórskich zaledwie 15 st. C.

Piątek pochmurnym, deszczowy i burzowy. Na południu i w centrum opady jednostajne o umiarkowanym lub silnym natężeniu - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 23 st. C, na południu lokalnie ok. 16 st. C.

Czy najbliższy weekend będzie pogodny?

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Termometry wskażą od 19 st. C do 24 st. C. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale miejscami wrastające do dużego. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Zrobi się jednak cieplej, bowiem prognozowana temperatura wyniesie od 24 st. C do 29 st. C. Najchłodniej nad morzem, tam ok. 21 st. C.

Niewykluczone, że od przyszłego tygodnia wrócą do Polski upały, a temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 st. C.

"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL