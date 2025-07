Znasz Birkenstocki? Oto 4 alternatywy, w których przechodzisz całe lato

Jeszcze nie tak dawno kojarzyły się głównie z ortopedycznym stylem. Dziś Birkenstocki są nieodłącznym elementem garderoby każdej osoby, która ceni komfort i estetykę w jednym. Ich sekret? Precyzja wykonania: anatomiczna wkładka, solidna podeszwa, wysokiej jakości materiały i wyjątkowy design. Cena? Zdecydowanie powyżej przeciętnej. Ale dla wielu to nie koszt, tylko rozsądna inwestycja.

Pamiętasz, jak z nich żartowano? Teraz Classic Clog noszą influencerki, stylistki i połowa TikToka. Crocsy przeszły drogę od wyśmiewanego obuwia ogrodowego do hitu sezonu. Lekkie, przewiewne, wygodne - to buty stworzone na lato. Możesz wejść w nich do wody, przejść cały dzień po mieście, a wieczorem zestawić je z minimalistyczną sukienką.