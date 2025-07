Carrefour wydał komunikat, w którym poinformował o wycofaniu ze sprzedaży tymianku . Jak się okazuje - w przyprawie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydów . "Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę" - dodaje sieć sklepów.

Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii proszone są o niespożywanie go, nieużywanie, wyrzucenie lub odniesienie do sklepu Carrefour do dnia 14.08.2025 włącznie w celu zwrotu należności - poinformował Carrefour.