Aleksandra Żebrowska jest w ciąży

Michał Żebrowski należy do grona najpopularniejszych polskich aktorów. W mediach jednak głośniej jest o jego o 15 lat młodszej żonie - Aleksandrze Żebrowskiej. Wszystko przez to, że ukochana aktora chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu nie brakuje wpisów dotyczących macierzyństwa, które zmieniły podejście wielu matek.



Influencerka tym razem nie podzieliła się z internautami kolejnymi przemyśleniami, lecz dobrą nowiną. Rodzina Żebrowskich niedługo się powiększy, Aleksandra Żebrowska jest w ciąży. Żona aktora jest znana z dystansu do siebie, którego pod ostatnim postem również nie zabrakło. O swoim błogosławionym stanie poinformowała w dość nietypowy sposób.



Dwie kreski mimo szczepienia #toniecovid #tomichał Aleksandra Żebrowska

Reklama

Aleksandra i Michał Żebrowscy od 2009 roku tworzą szczęśliwe małżeństwo i od tamtej pory udowadniają, że różnica wieku nie jest im straszna. Para przede wszystkim unika blasku fleszy i czerwonych dywanów, a ponadto nie dzieli się ze światem wszystkimi szczegółami dotyczącymi życia prywatnego.

Instagram Post

Chociaż trudno w to uwierzyć, aktor poznał swoją przyszłą żonę, gdy ta miała zaledwie pięć lat. Musiało jednak minąć sporo czasu, zanim Michał Żebrowski mógł wyznać miłość wybrance serca. Po spotkaniu po latach nie zwlekał z zaręczynami. Po miesiącu związku na palcu Aleksandry Żebrowskiej, a właściwie jeszcze wtedy Adamczyk, pojawił się pierścionek.



Para stanęła na ślubnym kobiercu 20 czerwca 2009 roku, a rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn Franciszek. Trzy lata później urodził się Henryk, a w 2020 roku do starszego rodzeństwa dołączył Feliks. Para zawsze powtarzała, że marzy o dużej rodzinie. Jak widać, marzenie powoli się spełnia, bo do gromadki pociech już niedługo dołączy brat lub siostra.



Rewolucyjne podejście do macierzyństwa

Instagramowy profil Aleksandry Żebrowskiej cieszy się sporym zainteresowaniem. Influencerka pokazuje 237 tys. obserwatorów jak łączy bycie mamą z innymi obowiązkami, a wszystko to okrasza sporą dawką dystansu. Aleksandra Żebrowska szybko zyskała miano "inspirującej", a wobec jej postów o karmieniu piersią czy wychowywaniu dzieci internauci nie potrafią przejść obojętnie.



Instagram Post

Przeglądając instagramowy profil żony Michała Żebrowskiego, można znaleźć mnóstwo zdjęć, które, chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zupełnie różne, to mają ze sobą coś wspólnego. Nie chodzi tylko o wyżej wspomniany dystans, ale łamanie tabu i wizerunku idealnego Instagrama. Żona znanego aktora nie pokazuje sztucznie wykreowanego świata na potrzeby mediów społecznościowych. To zdrowe podejście do rzeczywistości jest widoczne niemal pod każdym zdjęciem.



Macierzyństwo oczami Aleksandry Żebrowskiej

Aleksandra Żebrowska w ostatnim czasie postanowiła opublikować zdjęcie w samej bieliźnie. Jak się okazuje, wszystko to w słusznej sprawie. Influencerka zdaje sobie sprawę, jak ważna jest samoakceptacja oraz jak trudno o nią walczyć, dlatego też postanowiła pokazać, że nasze ciała się zmieniają i to zupełnie naturalne. Zdjęcia brzucha podpisała krótko, ale w punkt.



Wiecie, dlaczego nasza skóra traci elastyczność, marszczy się, pojawiają się na niej rozstępy i cellulit? Dlatego, że jest skórą. Aleksandra Żebrowska

Brak idealnie wykadrowanych zdjęć i filtrów zmieniających rysy twarzy to coś, co chociaż powinno stanowić normę, jest zdecydowanie towarem deficytowym dzisiejszym mediów społecznościowych. To właśnie za to Aleksandra Żebrowska zyskała sympatię internautów. Wystarczy przeczytać komentarze pod zdjęciami, by zobaczyć wdzięczność młodych mam za to, że influencerka pokazuje, jak naprawdę wygląda macierzyństwo.



Instagram Post

Dziś można śmiało powiedzieć, że social media rządzą światem, a prezentowane tam obrazy w większości zaburzają rzeczywistość. Przeglądając profil Aleksandry Żebrowskiej, można wywnioskować, że ma on zupełnie inne zadanie - odczarować ten wykreowany świat. Nie da się ukryć, że młode mamy przytłacza presja szybkiego powrotu do formy sprzed ciąży. Ciężko stwierdzić, gdzie jest jej źródło, jednak jedno jest pewne - jest ona przyczyną kompleksów. Jednym z wpisów infuencerki, który odbił się szerokim echem, jest ten dotyczący zrzucania kilogramów przybranych w ciąży.



Jedno z moich ulubionych pytań: »Kiedy zamierza Pani odzyskać ciało po ciąży?« Nie straciłam ciała, przeciwnie - sporo go ostatnio zyskałam. Doceniajmy siłę kobiet w tym wyjątkowym czasie, wspierajmy się nawzajem w akceptowaniu rozstępów czy nadmiaru wagi - zamiast prześcigania się w sposobach na zrzucenie »brzuszka« kilka tygodni po porodzie. Bo z tego brzuszka, po 9 miesiącach wyszedł człowiek. Aleksandra Żebrowska

Na tym nie koniec, bo na Instagramie nie brakuje zdjęć, które śmiało można nazwać intymnymi. Post, który doceniły internautki, to zupełnie nagie zdjęcie Aleksandry Żebrowskiej. Nie bez przyczyny fanki okrzyknęły je odważnym i wcale nie chodzi tu o brak ubrań, a pokazanie pewnych niedoskonałości. Na ujęciu od razu w oczy rzuca się cellulit na udach, jednak zdaje się, że zupełnie nie przeszkadza on influencerce. Za pomocą zdjęcia Aleksandra Żebrowska chciała pokazać, jak naprawdę wygląda kobiece ciało w ciąży.



Instagram Post

Stereotypów dotyczących porodu naturalnego jest coraz więcej. Jak zauważyła jedna z internautek komentujących post Aleksandry Żebrowskiej, niektóre kobiety nie czują się "wystarczające" z powodu cesarskiego cięcia. Chociaż dla wielu to wrażliwy temat, to influencerka postanowiła go poruszyć i opublikować zdjęcie blizny. Chociaż Aleksandra Żebrowska wyznała, że cięcie było nieplanowane, to z czasem je polubiła. Pod postem od razu pojawiły się komentarze fanek, które podzieliły się swoimi doświadczeniami.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz także:



Michał i Aleksandra Żebrowscy ogłosili radosną nowinę!



Półnaga Aleksandra Żebrowska w intymnych kadrach! Zachwycający widok



Ola Domańska w końcu napisała, jakiej płci jest jej dziecko