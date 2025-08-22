Rossmann z pilnym apelem do klientów. Niezwłocznie zaprzestań używania
Sieć sklepów Rossmann wycofuje ze sprzedaży biżuterię w postaci kolczyków. Badania wykazały, że produkt zawiera w sobie zbyt dużo szkodliwego metalu - kadmu. Należy niezwłocznie zaprzestać używania wycofywanego produktu - apeluje do konsumentów drogeria.
Rossmann wycofuje ze sprzedaży wadliwe kolczyki
W komunikacie opublikowanym przez drogerię Rossmann czytamy, że z oferty sprzedażowej wycofano kolczyki, które można było nabyć w wybranych sklepach od października 2024 r.
"W toku przeprowadzonych badań wykazano niezgodność niektórych elementów kolczyka pod względem zawartości szkodliwego metalu - kadmu, przekraczającej normy zgodnie z rozporządzeniem REACH, załącznik XVII" - wskazuje sieć.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Kolczyk, cena 27,99 zł
Numer katalogowy: 192-084K,
Numer EAN: 5902143712299
Podmiot odpowiedzialny: Avanti - Marczyk Sp.J., ul. Morgowa 2B, 91-223 Łódź, avanti@avantifashion.com
Rossmann apeluje do klientów
Osoby, które nabyły wadliwy produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go używać. Kolczyki można zwrócić do sklepu Rossmann lub skontaktować się bezpośrednio z podmiotem odpowiedzialnym i ustalić sposób odbioru produktu.
Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) 2023/988 konsumentom przysługuje zwrot kosztów za wycofywany produkt.
