Rossmann wycofuje ze sprzedaży wadliwe kolczyki

W komunikacie opublikowanym przez drogerię Rossmann czytamy, że z oferty sprzedażowej wycofano kolczyki, które można było nabyć w wybranych sklepach od października 2024 r.

"W toku przeprowadzonych badań wykazano niezgodność niektórych elementów kolczyka pod względem zawartości szkodliwego metalu - kadmu, przekraczającej normy zgodnie z rozporządzeniem REACH, załącznik XVII" - wskazuje sieć.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Kolczyk, cena 27,99 zł

Numer katalogowy: 192-084K,

Numer EAN: 5902143712299

Podmiot odpowiedzialny: Avanti - Marczyk Sp.J., ul. Morgowa 2B, 91-223 Łódź, avanti@avantifashion.com

Posiadasz takie kolczyki? Należy niezwłocznie zaprzestać używania wycofywanego produktu - apeluje Rossmann INTERIA.PL/Informacja prasowa

Rossmann apeluje do klientów

Osoby, które nabyły wadliwy produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go używać. Kolczyki można zwrócić do sklepu Rossmann lub skontaktować się bezpośrednio z podmiotem odpowiedzialnym i ustalić sposób odbioru produktu.

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) 2023/988 konsumentom przysługuje zwrot kosztów za wycofywany produkt.

