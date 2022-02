Aneta Glam o operacjach plastycznych. „Nie korzystam z upiększaczy”

Aneta Glam, gwiazda nowego show TVN7 „Żony Miami” w rozmowie z portalem Plotek zdradziła, co myśli o operacjach plastycznych i zabiegach estetycznych. Celebrytka nie ukrywa, że kocha swoje luksusowe życie, a u boku męża, 70-letniego George'a Wallnera rozkwita. „Wszystko mi się podoba we mnie, co zrobiłam. Pasuje do mojej sylwetki” – zaznaczyła Aneta Glam w wywiadzie. Co jeszcze zdradziła?

Zdjęcie Aneta Glam nie stosuje „upiększaczy”. Ten zabieg wykonuje jednak systematycznie / Frazer Harrison / Staff / Getty Images