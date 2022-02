Produkty, które podnoszą cukier. Owoce

Choć większość owoców jest oczywiście zdrowa, to są takie, które zawierają wyjątkowo dużo cukru. Należą do nich banany, arbuzy, melony i figi, a także owoce suszone. Cukrzycy mogą za to do woli jeść truskawki, agrest, jabłka, śliwki oraz grejpfruty. Aby ograniczyć ilość fruktozy, warto jeść owoce surowe lub w postaci nieprzetworzonej.



Produkty, które podnoszą cukier. Napoje

Napoje gazowane są słodzone w tak dużym stopniu, że szkodzą nie tylko cukrzykom. Warto się zastanowić nad ich całkowitym odstawieniem. Również alkohol powinien być unikany, ponieważ organizm trawi go kosztem spożytych przez nas węglowodanów. Szczególnie szkodliwy będzie słodki alkohol.



Produkty, które podnoszą cukier. Makaron

Makaron to uniwersalny produkt, który jest przyrządzany w połączeniu z różnymi potrawami. Niestety, zawiera dużo węglowodanów przy bardzo małej ilości błonnika, co sprawia, że wzrasta poziom glukozy. Makaron można zastąpić wersją pełnoziarnistą. Trzeba uważać także na inne dodatki do mięsa - ryż i ziemniaki, które mają dużo skrobi.



