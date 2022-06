Aneta Glam jest jedną z bohaterek programu emitowanego na TVN7 pod tytułem "Żony Miami". Wiedzie luksusowe, życie u boku swojego mężna, 70-letniego milionera George'a Wallnera, który jest pionierem branży technologicznej. Glam w show wielokrotnie podkreślała, że jest niezwykle szczęśliwa. Ona i Wallner są ze sobą już ponad 10 lat. Mimo długiego stażu związku ich miłość jest tak samo intensywna — parę łączą wspólne pasje i zainteresowania. Nie mogą narzekać na nudę.

Celebrytka zdobyła sympatię widzów programu "Żony Miami" dzięki szczerości, otwartości i poczuciu humoru. Aneta Glam chętnie dzieli się szczegółami swojego życia — na wizji opowiada o zakupach w ekskluzywnych butikach, egzotycznych podróżach, bankietach i imprezach branżowych, w których bierze udział.

Aneta Glam wiele pracy wkłada w to, jak wygląda

Aneta Glam nie ukrywa, że wygląd jest dla niej bardzo ważny. Regularnie ćwiczy i restrykcyjnie pilnuje diety. Niedawno, podczas rozmowy z Plotkiem gwiazda przyznała, że w przeszłości zdecydowała się na zabieg powiększenia piersi. Nie jest jednak miłośniczką poprawiania urody i na tego typu ingerencje decyduje się niezwykle rzadko.

Trochę się już starzeję oczywiście i robi mi się taka szczupła twarz. Powinnam sobie trochę wypełnić, ale ja się tego boję, nie chcę ruszać twarzy. Zrobiłam sobie operację biustu, nie da się tego ukryć. Nawet do kosmetyczki nie chodzę. Na twarzy jest wszystko natural zaznaczyła gwiazda show "Żony Miami".

Zgrabnej i smukłej sylwetki mogłaby pozazdrościć Anecie Glam niejedna nastolatka. Gwiazda na Instagramie chętnie i często prezentuje efekty wyczerpujących ćwiczeń — lubi eksponować zgrabne ciało. Celebrytkę obserwuje ponad 50 tys. użytkowników aplikacji.

"Idealne ciało". Fani oniemieli

Niedawno Aneta Glam postanowiła udostępnić zdjęcie w seksownej stylizacji. Wybrała czarną gorsetową sukienkę, przyozdobioną wstawkami z przeźroczystego, cielistego materiału. "It's all made in Poland, inside and out" - napisała pod postem. Wpis wzbudził zainteresowanie obserwatorów celebrytki.

Pod postem w okamgnieniu pojawiły się pochlebne komentarze. Internauci chwalili szczupłą sylwetkę Anety Glam oraz jej gust. "Prawdziwa Barbie" - napisała jedna z użytkowniczek pod wpisem, dodając do komentarza emotki serca i rozpalonego ognia, które wyraźnie świadczą o zachwycie.

Zdjęcie Aneta Glam w programie "Żony Miami" / TVN Player / materiały prasowe

