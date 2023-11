Spis treści: 01 Aneta Kręglicka podzieliła się osobistym wyznaniem

Aneta Kręglicka to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show biznesu. Jej kariera nabrała rozpędu, gdy w 1989 roku zdobyła tytuł Miss Świata. Obecnie Kręglicka zajmuje się m.in. modą i PR-em. W wolnych chwilach chętnie publikuje na Instagramie nowe zdjęcia, jak i dzieli się swoimi przemyśleniami na różne tematy. Obserwuje ją 103 tys. osób.

Tym razem Kręglicka opublikowała osobiste wyznanie dotyczące odkładania wszystkiego na później i czekania aż coś się wydarzy.

- Nie odkładam już niczego na później, na lepszy czas, dobry moment, dla ... lepszej ja. Nie oglądam się za siebie, nie żałuję tego, czego nie zrobiłam, nie osiągnęłam, nie dotknęłam i tego, co już się stało. Nie zastanawiam się też, co by było gdyby. Nie czekam na wiadomość, gest, telefon od kogoś, czy w jakiejś sprawie, bo gdyby miało być inaczej, byłoby inaczej. Niczego nie układam na siłę, to nigdy się nie sprawdza - zaczęła swój wpis Kręglicka.

- Dzisiaj częściej zastanawia mnie, czego pragnę w tym momencie i co tak naprawdę mnie samą uszczęśliwia. Jednego nie chcę na pewno, nie chcę czekać. Życie pędzi, a ja jestem tu tylko przez chwilę i nie będę tracić czasu na oczekiwania właśnie. Biorę więc sprawy we własne ręce, żyję po swojemu, ryzykuję, podejmuję decyzje, sprawdzam i gdy muszę - rezygnuję. Przeżywam, doświadczam, próbuję. Jeśli chcę, to sama do kogoś dzwonię, wysyłam sygnał lub nie, ale na nic specjalnie nie czekam i niczego sobie i innym nie wypominam. Dbam, aby to uczucie już nigdy mną nie zawładnęło - napisała, a na koniec dodała:

- Częściej też zatrzymuję się, niż pędzę do przodu. Staram się cieszyć możliwie każdą chwilą i równie być powodem radości dla innych. Po prostu carpe diem, tyle i aż tyle.

W sekcji komentarzy pojawiło się sporo odpowiedzi na wpis Kręglickiej.

"Niby takie łatwe, a jednak trudne", "Piękne słowa! Mam często podobnie. Stać mnie było na ostre odcięcie się od toksycznej koleżanki. A z tych pozytywnych ciągle odkładanych rzeczy, to zamierzam wreszcie wrócić do malowania obrazów. Odważnie. Tym razem duży format i zacznę przed Świętami", "Zgadzam się z każdym słowem", "Bardzo dobra filozofia, pani Aneto. Czasami potrzeba lat żeby to wszystko do nas dotarło", "Pięknie napisane", "Mądry i piękny wpis", "Pięknie napisane. Kupuję ten tekst od pani" - komentowali poruszeni fani i fanki gwiazdy.

Aneta Kręglicka urodziła się w 1956 roku w Szczecinie. Gdy miała 12 lat, rodzina zamieszkała w Gdańsku, gdzie ukończyła liceum. Przed maturą wyjechała na kilka miesięcy do Londynu, gdzie uczyła się języka. Na studiach mieszkała też we Florencji, gdzie z kolei doskonaliła język włoski. Przez cały czas trenowała gimnastykę artystyczną. W 1989 roku zdobyła tytuł Miss Świata.

W latach 1990-1992 Kręglicka pracowała w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie założyła własną fundację Kręglicka Foundation, promującą zdrowy tryb życia. Otworzyła agencję reklamową "ABK Kręglicka", a kilka lat później firmę "Hannah Hooper". Od 2002 roku jest współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare".

W wolnych chwilach Kręglicka chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Stroni jednak od relacjonowania swojego życia prywatnego.

