Aneta Kręglicka pomimo licznych zawodowych obowiązków, zawsze znajduje czas na to, by podzielić się z fanami wiadomością, co aktualnie porabia. Dlatego też na Instagramie chętnie dzieli się nowymi zdjęciami. Jej profil obserwuje 103 tys. osób.

Kariera Kręglickiej nabrała rozpędu, gdy w 1989 roku została wybrana Miss Świata. Obecnie to zabiegana bizneswoman, która nie stroni od nowych wyzwań.

Aneta Kręglicka pokazała zdjęcia z plaży. Fani zachwyceni

Wygląda na to, że gwiazda postanowiła zrobić sobie krótką przerwę. Na Instagramie zaprezentowała kilka kadrów z plaży w Sopocie.

- Wpadłam tu na chwilę. I wyszło słońce - napisała na Instagramie.

Na zdjęciach Kręglicka zaprezentowała się w wygodnej stylizacji. Postawiła na luźny outfit, do którego dobrała sportowe buty i okulary przeciwsłoneczne. Nowe zdjęcia wzbudziły zachwyt fanów.

"Ładnie, bo naturalnie, świeżo. Tak też nieraz potrzeba", "Słońce sprzyja dobrym ludziom", "Pięknie", "Zawsze piękna", "Pięknie wygląda ta chwila", "Ale ma pani pięknie kręcone włosy", "Ale cudnie, tak naturalnie", "Ślicznie pani wygląda" - komplementowali internauci.

Aneta Kręglicka: kariera

Aneta Kręglicka obecnie zajmuje się modą, biznesem i PR-em. Jej kariera nabrała rozpędu w 1989 roku, gdy otrzymała tytuł Miss Polonia, a następnie Miss Świata.

Kręglicka urodziła się w 1965 roku w Szczecinie. Gdy miała 12 lat, rodzina zamieszkała w Gdańsku, gdzie ukończyła liceum. Przed maturą wyjechała jeszcze na kilka miesięcy do Londynu, gdzie uczyła się języka. Na studiach mieszkała również we Florencji, gdzie doskonaliła język włoski. Cały czas trenowała także gimnastykę artystyczną.

W latach 1990-1992 Kręglicka pracowała w Stanach Zjednoczonych i założyła w Warszawie własną fundację Kręglicka Foundation, propagującą zdrowy tryb życia. Otworzyła agencję reklamową "ABK Kręglicka", a kilka lat później firmę "Hannah Hooper". Od 2002 roku jest współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare".

W wolnych chwilach Kręglicka chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Stroni od relacjonowania swojego życia prywatnego, ale za to serwuje fanom dawkę modowych inspiracji, dzieli się też zdjęciami z domowego zacisza, wyjazdów i oficjalnych wyjść.

