Anna Dereszowska zapowiada przeprowadzkę i zmianę pracy

Popularna aktorka opublikowała na Instagramie post, w którym ogłosiła, że od pewnego czasu wraz ze swoim ukochanym buduje dom na Mazurach. I zasugerowała, że w niedalekiej przyszłości zamierza się tam przeprowadzić i kompletnie zmienić swoje dotychczasowe życie.

Zdjęcie W życiu Anny Dereszowskiej szykuje się sporo zmian /TOMASZ RADZIK / SE /East News

"Mój chłopak i nasz nowy świat. Budujemy się. Daleko od miasta. Daleko od dotychczasowej rzeczywistości. Z perspektywą na kompletną zmianę naszego świata, stylu żucia i pracy. Dużo o tym myśleliśmy i wciąż myślimy, ale jeśli nie zaryzykujemy, nie sprawdzimy, nigdy się nie dowiemy" - napisała Anna Dereszowska w najnowszym wpisie. Post zilustrowała selfie, na którym przytula się do swojego partnera Daniela Duniaka. W tle widać powstający dom.



Ze zdjęcia wynika, że budowa rozpoczęła się już dawno temu, bo dom ma już dach. O zaawansowaniu prac świadczy też dalsza część wpisu Dereszowskiej.



"Daniel śmieje się, że czujemy niepokój, jeśli przez dłużej niż pół roku nie kręci się u nas betoniarka. No wiec właśnie się rozkręciła! I tym razem pokręci się przy tej okazji nie tylko betoniarka! Trzymajcie za nas kciuki!" - napisała.

Wśród internautów, którzy zamieścili komentarz pod tym postem pojawiły się też znane koleżanki aktorki. Anita Sokołowska zapewniła, że trzyma kciuki za powodzenie nowych planów Dereszowskiej, a Małgorzata Socha życzyła jej powodzenia. W odpowiedzi Dereszowska zaprosiła Sochę na parapetówkę, dodając przy tym, że odbędzie się ona mniej więcej za rok.

Anna Dereszowska w swoim poście nie zdradziła, gdzie dokładnie staje jej nowy dom, jedynie w hasztagach zdradza, że są to Mazury. Pewną wskazówką co do lokalizacji może być jednak post, który aktorka opublikowała 2 listopada. Wrzuciła wtedy selfie z podpisem: "Na dywanie z mchu. Moim prywatnym. Mój tajemniczy ogród. Kiedyś Wam o nim opowiem". Tamto zdjęcie Dereszowska zrobiła we wsi Ławki koło Giżycka. Może to właśnie w tej miejscowości znajduje się jej nowy dom.



Instagram Post

Instagram Post

