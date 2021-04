Anna Lewandowska dopiero teraz to wyjawiła!

Ania Lewandowska i Robert Lewandowski wraz z dwójką swoich dzieci tworzą szczęśliwą, zgraną rodzinę. Choć dużo ze swojego życia pokazują w mediach społecznościowych, to niektóre wspomnienia i sytuacje zachowują tylko dla siebie. Tym razem trenerka zrobiła mały wyjątek.

Zdjęcie Ania i Robert Lewandowscy są szczęśliwym małżeństwem / Baranowski / AKPA

Reklama

Ania Lewandowska chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie publikuje zdjęcia, nagrania i dzieli się przemyśleniami ze swoimi fanami.

Reklama

Tym razem podzieliła się z fanami pięknym, prywatnym wspomnieniem, dotyczącym jej i Roberta.



Trenerka i piłkarz pobrali się w czerwcu 2013 roku. Ślub był huczny i media rozpisywały się tego dnia o parze młodej.



Zanim do tego jednak doszło Robert oświadczył się Ani, ale do tej pory było to tajemnicą, jak wyglądał ten moment. To właśnie wyjawiła fanom Anna.



Okazało się, że było to niezwykle romantyczne wydarzenie, a gwiazda opisała je trzema słowami:



"Z zaskoczenia, na wyspie, w wodzie" - wyjawiła w swoich mediach społecznościowych.



Trzeba przyznać, że Robert wybrał romantyczny sposób, by poprosić Anię o to, żeby została jego żoną!

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>