Anna Lewandowska świętuje urodziny. "Jestem wdzięczna za każdy dzień"

Anna Lewandowska świętowała wczoraj 34. urodziny. Jedna z najpopularniejszych trenerek w Polsce już od rana zasypywana była życzeniami i prezentami. Lewandowska postanowiła podziękować fanom i znajomym za pamięć i życzliwość. Opublikowała krótki post na Instagramie. Podsumowała w nim ostatni rok, zaznaczając, że był to czas "olbrzymich zmian".

Za mną kolejny rok - rok pełen pięknych chwil, olbrzymich zmian, nowych wyzwań, a także trudniejszych momentów i ciężkich decyzji. Jestem wdzięczna za każdy dzień. Wszystkiego najlepszego dla mnie! napisała Lewandowska.

Jak Anna Lewandowska spędziła urodziny? Bez wątpienia był to dla niej dzień pełen wrażeń. "Lewa" rano otrzymała od męża wyjątkowy prezent - ogromny bukiet czerwonych róż. Trenerka personalna wieczorem kibicowała Barcelonie na trybunach. Jak zawsze wyglądała pięknie!

To jednak nie koniec urodzinowych wrażeń. Przed meczem Anna Lewandowska udała się bowiem do studia tatuażu w Barcelonie. Postanowiła w dniu urodzin zrobić sobie nowy tatuaż. Marzyła o nim od dawna. W kwietniu, odpowiadając na pytania fanów, zdradziła, że poważnie myśli o wytatuowaniu sobie na przedramieniu postaci z bajki - konkretnie Calineczki.

Wszystko wskazuje na to, że Anna Lewandowska wreszcie zrealizowała swój plan. Wczoraj opublikowała zdjęcie ze studia tatuażu. Nie pokazała co prawda, na jaki wzór ostatecznie się zdecydowała, jednak zdradziła miejsce nowej "dziary". Zgodnie z kwietniową zapowiedzią jest to przedramię lewej ręki.

Najprawdopodobniej już wkrótce Ania Lewandowska pochwali się efektem urodzinowej wizyty u tatuatora. Nie możemy się doczekać!

