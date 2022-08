Ruszył kolejny obóz Anny Lewandowskiej. Wraz z jego rozpoczęciem nie zabrakło jednak kontrowersji. Niedawno na Instagramie trenerki rozpętała się prawdziwa burza. Na udział w wydarzeniu chętnych była bowiem masa, a dla wielu szybko zabrakło miejsca. W komentarzach pod jednym z postów zawiedzione fanki wprost przyznały, że nie ma szans, aby dostać się na kolejny obóz.

Jeżeli w 2 minuty po publikacji info nie ma już miejsc tzn. że inni dostają cynk o której będą zapisy i przeciętny człowiek nie ma możliwości. No i to, że niektórzy są już któryś raz to nie jest przypadek. Szkoda - pisały.

Reklama

Zobacz również: Afera na Instagramie Lewandowskiej. Fanki są zawiedzione

Obóz Anny Lewandowskiej. Uczestniczki "Camp by Ann" wylewają siódme poty

Maciej Zakościelny podzielił się zdjęciami z wakacji. To tam wybrał się z partnerką

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel: Historia miłości

Dagmara Kaźmierska nie ma już „indyczej szyi”. "Byłam pomarszczona jak jabłko z kopca"

49-letnia aktorka chwali się zgrabnym ciałem. Fani zachwyceni Obóz trwa jednak w najlepsze, a jego uczestniczki wylewają z siebie siódme poty, skutecznie walcząc o wymarzoną sylwetkę. Wśród nich nie zabrakło celebrytek. Na "Camp by Ann" pojawiła się między innymi Paulina Krupińska czy Małgorzata Rozenek. To właśnie ta ostatnia wprowadziła niedawno internautów w prawdziwe osłupienie.

Małgorzata Rozenek w ostatnim czasie została stałą bywalczynią siłowni, co w połączeniu ze zdrową dietą szybko przyniosło efekty. Dziś gwiazda chwali się szczupłą i wymodelowaną sylwetką. Biorąc udział w jednym z najpopularniejszych obozów treningowych w Polsce nie mogła nie pochwalić się wspólnym zdjęciem z trenerką. I wtedy w sieci zawrzało.

Zobacz również: Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację nosiła już Katarzyna Cichopek

Małgorzata Rozenek pozuje z Anną Lewandowską. "Jak bliźniaczki!"

Pod najnowszym zdjęciem Małgorzata Rozenek wyjaśniła swoim fanom dlaczego zdecydowała się wziąć udział w obozie organizowanym przez Annę Lewandowską.

"Dostaję od Was dużo pytań o obóz Ani Lewandowskie. Na wiele z tych pytań, nie znam odpowiedzi więc odsyłam Was do samej Ani i osób, z jej teamu, ale na jedno znam odpowiedź. Na pytanie "dlaczego?"

Dlatego, że to jest miejsce, w którym nikogo nie dziwi, że mi się chce. To miejsce, w którym grupa równa do góry a nie w dół. Miejsce, w którym jest bardzo wiele życzliwości i kobiecego wsparcia. Miejsce, w którym każdy motywuje się do dawania z siebie wszystkiego. Miejsce, w którym życzliwość, wsparcie, szacunek do pracy są tak normalne, że aż chce się wierzyć że tak będzie wszędzie. To nie jest miejsce, w którym budujesz swoją wielkość pokazując czyjąś małość. To miejsce, w którym rozumiemy, że w życiu nie chodzi o to, by siebie odnaleźć. W życiu chodzi o to, aby siebie samego stworzyć" - napisała.

Instagram Post

To jednak samo zdjęcie rozpętało prawdziwe poruszenie w komentarzach. Małgorzata Rozenek pozuje bowiem na nim z Anną Lewandowską. Gwiazdy ubrane w te same stroje, przybrały tę samą pozę. Na pierwszy rzut oka trudno je rozróżnić!

Mówię odbicie coś mi się nie zgadza, a to Ania.

Ale fajne zdjęcia, jak w odbiciu lustrzanym.

Figury takie same. Jak bliźniaczki! pisały internautki.

Zdjęcie skomentowała również Anna Lewandowska. Pogratulowała swojej podopiecznej niezwykle sportowej postawy.

A oto przykład Gosi, która od kwietnia, po pierwszym obozie, każdego dnia, zdyscyplinowana, zmotywowana, systematycznie trenuje z moim teamem! Gosiu jesteś inspiracją dla wielu! Brawo za sportową postawę na obozie! czytamy.

Zobacz również: Monika Mielnicka: Młoda gwiazda „M jak miłość” kipi seksem na plaży!