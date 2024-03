Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych kobiet w polskim show-biznesie. Żona Roberta Lewandowskiego od lat buduje swoje imperium fitness. Jest jedną z najpopularniejszych trenerek, jest właścicielką firmy cateringowej, aplikacji Diet&Training by Ann i marki kosmetycznej. To jednak nie koniec planów Lewandowskiej - pod koniec 2023 roku zdradziła, że chce otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie.