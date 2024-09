Anna Lewandowska zwróciła się do internautów. Nie wszystkim spodobały się jej słowa

Anna Lewandowska, podobnie jak kilka innych polskich gwiazd i osób publicznych, od początku kataklizmu na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, angażuje się w pomoc powodzianom, zdając sobie sprawę z rozmiaru tragedii.

Trenerka wspiera zbiórki na rzecz powodzian i zachęca innych, by także do nich dołączali. Tym razem zwróciła się do swoich fanów z informacją, że ze względu na sytuację powodziową, zostaje odwołane jej wydarzenie sportowe we Wrocławiu.

"Kochani, wszyscy na bieżąco śledzimy sytuację powodziową na południu Polski i nie pozostajemy obojętni. Teraz jest czas mobilizacji i pomocy najbardziej potrzebującym, dlatego zdecydowaliśmy się zmienić datę Healthy Day we Wrocławiu. Nasza decyzja jest spowodowana powagą zaistniałej sytuacji i troską o bezpieczeństwo uczestników eventu. Jednocześnie jest to odpowiedź na prośbę Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, o odwołaniu zbliżających się eventów. Już niedługo poinformuję wszystkich o nowym terminie" - powiedziała w swoim nagraniu w mediach społecznościowych Anna Lewandowska.

Rozwiń

Po raz kolejny także zaapelowała o pomoc i podkreśliła, że właśnie ona jest teraz najważniejsza, a na wspólny trening jeszcze przyjdzie czas. Większość przyjęła jej słowa z akceptacją i poprała trenerkę, inni jednak wyrazili niezadowolenie.

"Dla ścisłości, to Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przesunął terminy wszystkich eventów, które miały się teraz odbyć. To nie Anna przesuwa, to Annie przesunięto", "Pomoc poprzez przesunięcie EVENTU, który został z góry odwołany przez Prezydenta z wiadomych przyczyn? To nie jest POMOC, to zwykła informacja o tym, że EVENT odbędzie się innego dnia. POMOC, PEŁNA MOBILIZACJA to FAKTYCZNE ZAANGAŻOWANIE, napełnianie worków z piaskiem, sprzątanie po powodzi, wsparcie finansowe. A nie przesunięcie dnia imprezy, Anno" - pisali w swoich komentarzach.

Anna Lewandowska nie chce milczeć. Skomentowała wypowiedzi internautów

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Anna Lewandowska jest znana ze swojej działalności charytatywnej, a w obecnej sytuacji powodziowej także wcześniej, przed informacją o odwołaniu wydarzenia, zabrała głos.

Nic dziwnego, że krytyka internautów spowodowała u niej reakcję i gwiazda zdecydowała się na krótki, ale dosadny komentarz w tej sprawie. Na jej Instastories pojawił się wpis, który był słowami jej koleżanki.

"Oceniacie co, kto, jak powinien robić, mówić, pomagać. Co więcej, cokolwiek się zrobi, czy powie, to się mędrcom z internetu nie spodoba, bo pouczanie i wytykanie biorą górę" - czytamy u Anny Lewandowskiej w podanym przez nią Instastories.

Następnie Anna Lewandowska przeszła do działania i udostępniła wpis od UNICEF Polska, który mówi o wsparciu psychologicznym dla dzieci podczas powodzi.

Anna Lewandowska o zdrowej diecie Newseria Lifestyle/informacja prasowa