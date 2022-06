Nic dziwnego, że to najchętniej odwiedzane plaże na świecie, prawda? Podobno tylko plażę Es Trenc odwiedza co roku blisko pół miliona turystów. Jednocześnie to jedno z najbardziej “dzikich” miejsc na Majorce… Do tych najpiękniejszych zalicza się też: S'Amarador, Playa de Alcudia, Playa de Muro, Cala Sa Nau. A może Wy widzieliście na Majorce coś, co też powinnam zobaczyć?