- Szczery uśmiech potrafi zdziałać cuda. Uśmiecham się więc do Was zamaszyście, życząc cudów ile wlezie. Szczery uśmiech potrafi zdziałać cuda. Myślicie, że to dobry czas na nowe profilowe? - zwróciła się do swoich fanów na Instagramie Edyta Herbuś.

Edyta Herbuś w czerwonej sukience

Znana tancerka i aktorka tym razem postawiła na czerwony "total look". Gwiazda miała na sobie czerwoną sukienkę z rękawami ¾, która eksponuje jej zgrabne nogi. To nie jedyny "ognisty" element stylizacji Edyty Herbuś. Gwiazda usta podkreśliła czerwoną szminką w podobnym odcieniu. To zdecydowanie jej kolor!

Fani nie kryli zachwytu. "Wyglądasz pięknie w tej czerwieni. Emanujesz miłością do Siebie i innych", "Pozytywna duszyczka", "Śliczna", "Piękna" to tylko niektóre z komplementów, które tancerka może dołączyć do swojej kolekcji.

Czerwona sukienka - prosty przepis na udaną stylizację

Ta prosta stylizacja robi ogromne wrażenie. Czerwona sukienka to prosty przepis na to, by wyglądać i czuć się kobieco. Ten kolor nie tylko przyciąga spojrzenia, ale również jest idealnym podkreśleniem kobiecej siły, która drzemie w każdej z nas. Jeśli tylko dobierzemy odpowiedni krój i odcień, czerwona sukienka doda nam sporej dawki pewności siebie.

Warto pamiętać o tym, że już sam kolor sukienki przyciąga spojrzenia. Dlatego też w przypadku takiej stylizacji stosować zasadę "mniej znaczy więcej". W końcu chcemy wyglądać elegancko i stylowo, a nie tandetnie. Świetnie sprawdzi się subtelna biżuteria, która będzie tylko delikatnym tłem dla takiej sukienki.

Czerwona sukienka - co się sprawdza, czego unikać

Czerwoną sukienkę można bez obaw łączyć z czarną ramoneską, klasycznym płaszczem czy dodatkami w mocnych kolorach takich jak fiolet, kobalt, fuksja czy pomarańcz. Idealnie sprawdzą się też niewielkie srebrne i złote akcenty.

Unikajmy natomiast pastelowych kolorów, dużej biżuterii w odcieniu żółtego złota czy zwierzęcych wzorów takich jak np. panterka.

