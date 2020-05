Anna Mucha zamieściła w sieci śmiałe zdjęcie

Anna Mucha niedawno skończyła 40 lat i obchodziła 30-lecie pracy (przed kamerą debiutowała jako dziecko). Jednak w jej przypadku wiek jest wyłącznie liczbą.

Zdjęcie Anna Mucha uwielbia odsłaniać ciało /Jan Bogacz /East News

Mucha może pochwalić się rolami u Andrzeja Wajdy ("Korczak", "Panna Nikt") i Stevena Spielberga ("Lista Schindlera"). Nigdy nie zdecydowała się jednak na studia aktorskie w Polsce - ukończyła jedynie kursy w szkole Lee Strasberga w Nowym Jorku. Na co dzień można oglądać ją w serialu "M jak miłość", a w 2019 roku zagrała w komedii "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3".

Głośno zrobiło się o niej także przy okazji związku z Kubą Wojewódzkim. Choć rozstali się lata temu, do dziś utrzymują przyjacielskie relacje. Plotkuje się także o tym, że znów są razem!

Nie od dziś wiadomo, że Mucha uwielbia prowokować i wykorzystuje w tym celu m.in. media społecznościowe. Jej instagramowy profil obserwuje w tym momencie prawie 800 tys. użytkowników!

Pani Ania doskonale wie, jak przyciągnąć ich uwagę. Ostatnio zamieściła tam zdjęcie z plaży, do którego pozuje... topless!

Pod seksowną fotką napisała: - No więc jeśli o mnie chodzi to ja już chciałbym wyjechać... (pis. oryg.).

W komentarzach nie brakowało komplementów i zachwytów. "Kocham cię" - napisała Małgorzata Socha. "Piękna", "Petarda" czy "Niesamowita kobieta" - wtórowali jej inni użytkownicy.

Wam też podoba się zdjęcie Muchy? Obserwujecie jej profil na Instagramie?

