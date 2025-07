Wawrzyn szlachetny, znany jako liść laurowy lub bobkowy, naturalnie występuje nad Morzem Śródziemnym. Jest ceniony przede wszystkim w kuchni - dodaje wyrazistości potrawom, idealnie sprawdza się jako dodatek do zup, wędlin czy mięs. Roślina słynie też z prozdrowotnych właściwości, których aż szkoda nie wykorzystać. Zwłaszcza wtedy, gdy doskwierają nam bóle stawów. Liście laurowe to naturalny sprzymierzeniec w walce z bólem i może pomóc go złagodzić.