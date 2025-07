Jagody umyć i osuszyć, dodać do nich cukier, skrobię i delikatnie wymieszać.

W międzyczasie w naczyniu rozpuścić masło, odstawić do przestygnięcia.

Do wyrośniętego zaczynu wsypać pozostałą mąkę, wlać żółtka z cukrem, przestudzone masło. Ciasto wyrabiać dłońmi, jeśli będzie się kleić, dosypać nieco mąki - powinno być plastyczne. Ponownie przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce, aby podwoiło objętość (ok. 1 h).

Wyrośnięte ciasto podzielić na ok. 15-16 części - uformować kuleczki, następnie spłaszczyć i na każdą nałożyć porcję jagód (można wspomóc się miseczką, aby owoce się nie rozsypywały). Brzegi ciasta dobrze zlepić i układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia (łączenie powinny być pod spodem).

Gotowe jagodzianki posmarować roztrzepanym białkiem za pomocą pędzelka, odstawić jeszcze na 10 minut (można na tym etapie posypać również kruszonką). Po tym czasie włożyć do nagrzanego na 180 st. C piekarnika (grzałka góra-dół) do zarumienienia - około 15-20 minut.