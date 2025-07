Schab po azjatycku, w sosie, a może szarpany? To siedem alternatyw dla schabowego

Agnieszka Boreczek

Schab wieprzowy najczęściej kojarzony jest z panierowanym kotletem serwowanym z ziemniakami i kapustą. Choć jego popularność w tej wersji jest bezdyskusyjna, ograniczanie potencjału tego kawałka mięsa wyłącznie do jednej formy obróbki nie oddaje w pełni jego kulinarnych możliwości. Czas to zmienić, zwłaszcza że schab to mięso chude, delikatne, o neutralnym smaku, będące świetną bazą do pieczenia, duszenia, smażenia, gotowania. Wypróbuj zwłaszcza te warianty!