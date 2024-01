Nowy "Taniec z gwiazdami" już w marcu. Znamy pierwsze nazwiska

3 marca 2024 roku premierę będzie miała XIV edycja programu "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami", opartego na formacie "Dancing with The Stars", powstałym na bazie brytyjskiego "Strictly Come Dancing". Program emitowano początkowo w latach 2005–2011 na antenie telewizji TVN (jako "Taniec z gwiazdami") oraz w latach 2014-2022 na antenie telewizji Polsat. W programie rywalizują ze sobą pary złożone z osobowości medialnej oraz profesjonalnego tancerza, które w każdym odcinku prezentują jeden z wybranych tańców takich jak np. samba, rumba, tango czy pasodoble. Ich występy oceniane są przez komisję jurorską, decydujący wpływ na wyniki odcinka mają jednak telewidzowie.

Dzięki polskiej edycji programu popularność zyskali tacy tancerze jak np. Rafał Maserak, Stefano Terrazzino, Ewa Szabatin czy Jan Kliment. Program pomógł też początkującym aktorom czy mniej znanym piosenkarzom zdobyć sympatię widzów i utorować im drogę do rozpoznawalności.

Telewizja Polsat poinformowała, że pierwszy odcinek nowej serii programu widzowie zobaczą już 3 marca tego roku. Producenci zdradzili też trzy gorące nazwiska gwiazd, które zatańczą w programie.

Nowy "Taniec z gwiazdami" już w marcu. Zdradzono pierwsze nazwiska

Pierwszą gwiazdą, która wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" będzie Maciej Musiał, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie i jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Pierwszy raz na szklanym ekranie Musiał pojawił się w wieku sześciu lat. Od tamtej pory wystąpił w wielu produkcjach telewizyjnych i filmowych, ale największą popularność przyniosła mu rola Tomka Boskiego w serialu "rodzinka.pl". Publiczność miała okazję zobaczyć go także w takich serialach, jak: "Ojciec Mateusz", "Ludzie Chudego", "Ranczo", "Hotel 52", "Prawo Agaty". Zasilił również ekipę "Czasu Honoru-Powstanie" i zagrał w dwóch sezonach serialu "Krew z krwi".

Maciej Musiał znany jest też z roli Jaśka Meli w pełnometrażowej produkcji kinowej „Mój Biegun” opowiadającej o historii najmłodszego w historii i niepełnosprawnego zdobywcy obu biegunów w ciągu jednego roku. Wiosną 2013 roku dołączył do ekipy "The Voice Of Poland", gdzie wcielał się w rolę współprowadzącego.

Aktor zagrał również jedną z głównych ról w pierwszej polskiej produkcji platformy Netlflix - serialu "1983", którego był także koproducentem. W 2019 roku amerykański magazyn Forbes umieścił go na liście najbardziej wpływowych gwiazd w Europie w rankingu "30 under 30". W 2022 roku na Netflixie ukazał się serial "1899" niemieckiej produkcji z międzynarodową obsadą. Maciej wcielił się w nim w jedną z kluczowych ról. Serial zdobył uznanie wśród widzów i był jedną z najlepiej ocenianych produkcji.

Zdjęcie Roksana Węgiel również rozpoczęła już taneczne treningi / Polsat

Drugą gwiazdą programu będzie Roksana Węgiel, 19-letnia piosenkarka, autorka tekstów i najpopularniejsza nastolatka w naszym kraju. Jako pierwsza w Polsce zwyciężyła w międzynarodowym konkursie Eurowizji Junior, jej płyty oraz single pokrywają się platyną, a na koncerty przychodzą dziesiątki tysięcy fanów.

Dzięki swojemu wyczuciu stylu i niesztampowej urodzie Roksana jest ambasadorką międzynarodowych marek premium np. Tezenis. Została również najlepszą marką osobistą 2023 roku, w kategorii "Inspiracja młodego pokolenia".

Roksana zdobyła też wiele nagród wokalnych takich jak: MTV Europe Music Awards, Bestseller Empiku, Bursztynowy Słowik czy Nickelodeon Kids Choice Awards. Wielokrotnie była też nominowana do Fryderyków.

Zdjęcie Małgorzata Ostrowska-Królikowska również sprawdzi się na parkiecie / Andras Szilagyi / MWMedia

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

Na parkiecie "Tańca z gwiazdami" sprawdzi się także Małgorzata Ostrowska-Królikowska, aktorka, której popularność przyniosła rola Grażynki w serialu "Klan". To także wspierająca, otwarta i aktywnie działająca producentka, dla której najważniejsze w życiu są spotkania bez granic. Od paru lat w Kudowie Zdroju łączy polskich i czeskich artystów na Festiwalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego, który organizuje z rodziną, wypełniając testament męża i spełniając się w roli mecenaski kultury na arenie międzynarodowej.

Prywatnie jest mamą Antka, Jaśka, Julii, Marceliny i Ksawerego.

Program "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie można oglądać od 3 marca w każdą niedziele o 20.00 w Polsacie.

