Anna Popek od wielu lat znajduje się w gronie najpopularniejszych gwiazd Telewizji Polskiej. W ostatnich miesiącach było głośno o jej powrocie do "Pytania na śniadanie". Obecnie prowadzi program w towarzystwie Roberta Rozmusa.

Anna Popek na Instagramie

Prowadzenie programów na antenie TVP nie jest jedyną aktywnością Popek. Prezenterka dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Jej profil obserwuje ponad 64 tys. osób. Gwiazda chętnie relacjonuje swoje zawodowe poczynania czy to, jak spędza wolny czas. Od czasu do czasu Anna Popek lubi udać się w egzotyczne zakątki świata, a swoje wojaże dokumentuje właśnie na Instagramie. Oprócz tego spore zainteresowanie budzą również jej stylizacje - prezenterka słynie z wyczucia stylu i inspiruje modowymi pomysłami.

Anna Popek pokazała nowe zdjęcie. Zobaczcie tylko, co ma na głowie

Nowe zdjęcie również wzbudziło zainteresowanie fanów. Anna Popek zaprezentowała się w długiej, zwiewnej sukni, która na myśl przywodzi upalne, letnie dni. Na głowę założyła wianek, który dopełnił całą stylizację. A może i skradł show? Przy okazji publikacji nowego zdjęcia prezenterka postanowiła się podzielić refleksyjnym wpisem.

- Lato to czas, który przywraca nam młodość. W sensie dosłownym, bo słońce, bo woda, bo wiatr i w sensie przenośnym. Spędzamy czas tak, jak lubimy najbardziej, często tak, jak spędzaliśmy go będąc dziećmi. Wracamy do marzeń, tęsknot, do natury. A ta zawsze nas przyjmuje i daje to, co najlepsze. Oddech, spokój, ukojenie. Będę tęsknić za wakacjami i za zapachem łąk... - zdradziła Anna Popek i zwróciła się do fanów:

- A jak Wy spędziliście wakacje? Gdzie byliście w tym roku? Co Was zauroczyło? Czy macie swoje ulubione miejsce, w którym odpoczywacie? Napiszcie.

Anna Popek na nowym zdjęciu. Fani pod wrażeniem

Na wysyp komentarzy nie trzeba było długo czekać. Część internautów zdradziła, gdzie spędzała wakacje. Jednak niektórzy zwrócili uwagę przede wszystkim na strój Popek.

"Rusałka",

"Coraz młodsza",

"Ale z pani piękna leśna rusałka",

"Wyglądasz kwitnąco",

"Cudna sukienka",

"Cudownie pani wygląda"

- komplementowali fani.

Anna Popek: jak dba o formę?

Jak Anna Popek dba o formę? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Gwiazda nie ukrywa, że stosuje świadomą dietę i lubi aktywnie spędzać czas. Ćwiczy, spaceruje z psem, unika alkoholu i chodzi spać o regularnych porach. W utrzymaniu idealnej sylwetki pomaga jej też tzw. okno żywieniowe.

- Jem w ciągu 8 godzin, a przez 16 nie jem nic. Te 16 godzin obejmuje też sen, więc nie jest tak źle, choć czasem skręca mnie z głodu - napisała na Instagramie.

