Raz za razem zachwyca, dając dowód na to, że kobieco i modnie wyglądać można w każdym wieku. Anna Popek skończyła w tym roku 56 lat, ale nie zamierza odmawiać sobie stylizacyjnych zabaw. Wręcz przeciwnie. Z każdym kolejnym dniem udowadnia, że uwielbia eksperymentować z modą, stając się jednocześnie prawdziwą inspiracją.

Anna Popek na co dzień stawia bowiem na połączenie ponadczasowej elegancji z kobiecą klasyką . W jej garderobie wręcz piętrzy się od nadmiaru idealnie dopasowanych sukienek oraz garniturów w wersji oversize. Na ich bazie gwiazda tworzy kolejno zestawy, od których niejednokrotnie aż trudno oderwać wzrok. Nie bez przyczyny eksperci nazywają ją jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce.

Anna Popek, łapiąc jedne z ostatnich, letnich promieni słońca, zapozowała do zdjęć w limonkowej kreacji . Orzeźwiający kolor, będący w tym roku prawdziwym synonimem cieplejszych dni, chociaż ustępuje powoli miejsca jesiennym brązom, beżom i rudościom, pobudzał przez całe lato. Rzucał się w oczy, mocno eksponując swoją kobiecą stronę. Nic więc dziwnego, że Anna Popek go pokochała.

Gwiazda skupiła się jednak również na kroju swojej kreacji . Sukienka z bufiastymi, długimi rękawami, kobieco wiązana w pasie, kusi swoim wyglądem. Spełnia bowiem jedną, podstawową rolę - ukryje wszelkie ewentualne mankamenty sylwetki (na czele z lekko wystającym brzuszkiem), idealnie podkreślając wcięcie w talii, a co za tym idzie, optycznie wyszczuplając . Kiedy nadejdzie więc jesień wystarczy jedynie, że zmienisz jej kolor - na nieco bardziej zgaszony, najlepiej nawiązujący do pory roku. Ten fason będzie jednak hitem.

"Powinna pani spróbować loczków" - brzmi jeden z komentarzy. Anna Popek nie pozostawiła go bez odpowiedzi. "Same mi się kręcą czasem" - odpowiedziała. To oznacza, że gwiazda może jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć swoją fryzurą.