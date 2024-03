Prezenterka na nowych zdjęciach wręcz promienieje. Z okazji Niedzieli Palmowej gwiazda podzieliła się też nawiązującym do tego święta wpisem:

- Dzisiaj Niedziela Palmowa- wspomnienie uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Piękne, strzeliste, kolorowe palmy robione są w całej Polsce, ale niektóre miejsca pielęgnują tę tradycję w szczególny sposób. W Lipnicy Murowanej są bardzo wysokie na przykład. W niektórych miejscach robione są z suszonych specjalnie ziół, zbóż i kwiatów. Gdzie indziej wykorzystuje się żywe rośliny. Ja wybieram się dzisiaj do Łowicza, a Wy? Macie już swoje palmy? - zwróciła się do fanów na Instagramie.