Modowe wybory aktorki doceniane są przede wszystkim z uwagi na ich przemyślany i pełen klasy styl . Małgorzata Kożuchowska zdaje się przykładać ogromną wagę do stylizacyjnych eksperymentów, zawsze idealnie podkreślając strojem swoją kobiecość. Zdarza jej się odsłaniać zgrabne nogi, jednak każdorazowo robi to z ogromnym wyczuciem.

Internauci są zachwyceni. "Pięknie Pani w tej zieleni. Zresztą Pani nawet w worku na ziemniaki wyglądałaby jak milion dolarów", "Jak się ma klasę i styl i doskonały gust to nic tego nie przebije. Najpiękniejsza kobieta w Polsce", "Uwielbiam ten zielony odcień. Też zakładam, bo mam wtedy więcej energii", "Jest Pani moją mentorką i ikoną stylu" - zachwycają się internauci, mocno komplementując Małgorzatę Kożuchowską. Wielu dodaje, iż zielone barwy już teraz zaprasza do swoich szaf.

Podobny fason, święcąc triumfy wraz z nadejściem nowego sezonu, będzie świetnym wyborem zarówno na co dzień - do pracy lub na spotkanie ze znajomymi - kiedy połączymy marynarkę w elektryzującym kolorze z wygodnymi jeansami. Kiedy dodamy do niej eleganckie spodnie w tym samym odcieniu, tworząc prawdziwy total look, jesteśmy o krok od stworzenia stylizacji idealnej. Uzupełniona szpilkami lub sandałkami na słupku stanie się świetnym wyborem przy okazji ważniejszych wyjść - istotnych spotkań w pracy czy wszelakich imprez - wesel, chrzcin czy komunii.