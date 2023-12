Spis treści: 01 Anna Popek publikuje zmysłowe zdjęcie. Fani pod wrażeniem

02 Styl Anny Popek

Anna Popek znów zwróciła na siebie uwagę. Gwiazda Telewizji Polskiej opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie. To już kolejny zmysłowy kadr w ostatnim czasie. Tym razem Popek postanowiła pozować na schodach.

Anna Popek zaprezentowała się w eleganckiej stylizacji, na którą złożyły się biała koszula i czarna spódnica. Klasyczny look prezenterka uzupełniła czarnymi sandałkami na obcasie. Przy okazji postanowiła wyeksponować zgrabne nogi. Gwiazda zdradziła, że w takiej stylizacji zamierzała wybrać się do filharmonii, ale musiała zmienić plany. Co się wydarzyło?

- Los pokrzyżował mi plany bowiem troszkę się pochorowałam. Także mam wolne do niedzieli, leżę pod pierzyną i kuruję się wszystkimi możliwymi sposobami. A jakie wy macie sposoby na zimowe przeziębienie? Pozdrawiam Was serdecznie - zwróciła się do swoich fanów.

Na odpowiedzi nie musiała zbyt długo czekać. Niektórzy zalecili prezenterce przede wszystkim zmianę garderoby na zimową. Inni z kolei życzyli szybkiego powrotu do zdrowia. Część osób postanowiła jednak skomplementować elegancką stylizację gwiazdy.

Styl Anny Popek

Zdjęcie Anna Popek zachwyca kobiecymi stylizacjami / Niemiec / AKPA

Anna Popek lubi chwalić się swoimi stylizacjami. Gwiazda chętnie i umiejętnie łączy klasykę z obowiązującymi trendami. Zazwyczaj stawia na eleganckie outfity, które wybiera na oficjalne wyjścia. Z kolei w programie "Pytanie na śniadanie", możemy zobaczyć, jak w elegancję wplata casualowe elementy.

Popek słynie też z doboru strojów, które eksponują jej zgrabną sylwetkę. Chętnie wybiera sukienki czy spódnice w wersji mini eksponujące nogi. Zazwyczaj stawia na stonowane kolory, ale nie oznacza to, że tylko im jest wierna. Jesienią polubiła np. sweter w kolorze fuksji, który odznaczał się na tle typowych dla tej pory roku kolorów.

Anna Popek na Instagramie

Anna Popek swoje stylizacje najczęściej pokazuje na Instagramie. Jej profil śledzi obecnie 68 tys. osób.

Prezenterka dzieli się z nimi nie tylko zdjęciami, ale również przemyśleniami na różne tematy. Zazwyczaj spotykają się ze sporym zainteresowaniem internautów, którzy chętnie zabierają głos w sekcji komentarzy

Profil Popek pełen jest zdjęć ukazujących jej zawodowe i prywatne życie, jak i kadrów dokumentujących jej podróże.

