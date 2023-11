Anna Popek postawiła na trencz

Gwiazdy Monica Bellucci i sekret jej wiecznej młodości. Tak dba o formę Anna Popek chętnie bawi się modą, a patrząc na jej stylizacje, można zauważyć, że doskonale zna się na najnowszych trendach.

Dziennikarka stawia na eleganckie outfity. Często sięga po total looki, klasyczne sukienki oraz spódnice. W jej szafie nie brakuje jednak nieco odważniejszych ubrań, które podkreślają jej figurę i odsłaniają zgrabne nogi. Anna Popek zazwyczaj wybiera stonowane kolory, ale nie boi się również intensywnych odcieni.

Tym razem na instagramowym profilu dziennikarki pojawiło się ujęcie w ponadczasowy trenczu, do którego Anna Popek dobrała klasyczne czarne szpilki.

Ten dwurzędowy płaszcz jest wszystkim doskonale znany. Mało kto jednak wie, że początkowo został zaprojektowany z myślą o brytyjskiej armii. Obecnie sięgają po niego zwłaszcza kobiety. Pokochały go za jego ponadczasowość i uniwersalność. Świetnie sprawdza się zarówno w przypadku eleganckich, jak i casualowych stylizacji.

Zdjęcie Anna Popek znów zachwyca stylizacjami / Piotr Fotek/REPORTER / East News

Anna Popek podzieliła się przemyśleniami

Anna Popek aktywnie działa w mediach społecznościowych, a więc regularnie publikuje nowe posty. Każde zdjęcie stara się opatrzyć opisem. Zazwyczaj dzieli się swoimi przemyśleniami i zachęca internautów do dyskusji.

Tym razem postanowiła się odnieść do ponadczasowości. "Są rzeczy, które nigdy nie wychodzą z mody i zawsze pasują. Tak jest z trenczem, małą czarną i czerwoną szminką. W kulturze są to jazzowe standardy i Mozart. A w życiu? W życiu to chyba przyzwoitość, traktowanie innych z szacunkiem, bycie uprzejmym i głowa zawsze trzymana do góry" - czytamy na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

Post jak zwykle spotkał się ze sporym odzewem ze strony fanów. Wielu w komentarzach odniosło się do przemyśleń dziennikarki, ale nie zabrakło również słów zachwytu nad wyglądem Anny Popek. "To prawda. I piękne. Niestety ludzie są różni. Mało przyzwoicie, do szanowania innych im daleko", "Przepięknie Pani wygląda, a trencz cudo", "Piękny płaszcz" - pisali internauci.

***