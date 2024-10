Wkracza więc do trendów z przytupem, niemal natychmiast sprawiając, że projektanci, trendsetterki i gwiazdy tracą dla niego głowę. Czas więc przyjrzeć mu się nieco dokładniej. Oto burgund we własnej osobie.

Wśród tych nie zabrakło również elementów garderoby, utrzymanych w odcieniach burgundu - przez co Anna Popek po raz kolejny dowiodła, że obowiązujące trendy ma w "małym palcu". Jednocześnie jest jedną z gwiazd, które głośno lansują ten kolor. Nic dziwnego w tym, że go pokochała.

Burgundowe spodnie (a w przypadku Anny Popek nawet legginsy) jesienią staną się jednym z bardziej pożądanych elementów garderoby. Przy ich pomocy stworzyć można bowiem modny, ale uniwersalny i minimalistyczny look - na wzór gwiazdy łącząc je z nieco bardziej stonowanymi barwami: ciemną marynarką czy kurtką oraz czarnymi butami. To strzał w dziesiątkę dla dojrzałych kobiet. W ich przypadku ważnym jest bowiem, by nie przesadzić.