Anna Popek , jedna z najpopularniejszych dziennikarek i prezenterek w Polsce, nie może narzekać na nudę. Jeszcze niedawno nad gwiazdą zawisły czarne chmury, zmuszając ją do niewielkich zmian na zawodowym poletku. Dziennikarka zdaje się wychodzić już na prostą, w poniedziałkowy poranek inaugurując u boku Rafała Patyry nowy program śniadaniowy "Wstajemy" w TV Republika.

W czasie lekkich, życiowych zawirowań dziennikarka jeszcze mocniej zbliżyła się do swoich fanów. Systematycznie publikując kolejne posty w mediach społecznościowych, informowała ich zarówno o swoim życiu prywatnym i zawodowym, jak również inspirowała w kwestiach mody . Anna Popek od kilku miesięcy dumnie pracuje bowiem na miano polskiej ikony stylu.

Bucket hat, nazywany popularnie czapką rybaczką, to jeden z najgorętszych wiosennych i letnich dodatków. Zanim jednak trafi na głowę, chroniąc przed słońcem, warto zadbać o szczegóły.

Czy bucket hat jest modny? Anna Popek już go nosi

Bucket hat - głęboko wsuwana czapka z niewielkim, opadającym rondem, zaskakuje uniwersalnością. Sprawdzi się bowiem zarówno w luźnym połączeniu z białym t-shirtem i nieśmiertelnymi dżinsami, jak również jako dodatek do sukienek maxi czy, wzorem Anny Popek, długich spódnic.

Dziś bucket hat to prawdziwy symbol wakacyjnych outfitów. W swojej szafie ma go również Małgorzata Rozenek-Majdan .

Podobne nakrycie głowy będzie w tym sezonie, po raz kolejny, święcić niemałe triumfy. Warto więc zaprosić go do swojej szafy. We wzorach i kolorach można wręcz przebierać.