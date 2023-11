Spis treści: 01 Anna Popek zachwyca. Internauci są w szoku

Anna Popek zachwyca. Internauci są w szoku

Anna Popek, jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce, obok występów w telewizji znana jest również ze swojego ponadprzeciętnego stylu. Wiele osób bez ogródek określa ją mianem ikony mody, zachwycając się kolejnymi stylizacyjnymi wyborami gwiazdy. Nic w tym dziwnego. Anna Popek zdaje się nieustannie śledzić trendy, raz za razem zaskakując swoim wyglądem.

Obok modowego zmysłu i wyczucia, Anna Popek zachwyca również promienną, młodzieńczą cerą oraz szczupłą, wysportowaną sylwetką, którą lubi chwalić się w mediach społecznościowych. Wielu często zwraca uwagę na wyjątkowo długie i zgrabne nogi gwiazdy. Nie inaczej było i tym razem.

Anna Popek edukuje fanów. Zdjęcie z przesłaniem

Anna Popek, od lat związana z Telewizją Polską i Polskim Radiem, może pochwalić się pokaźnym gronem wiernych fanów, którzy z uwagą śledzą jej każdy kolejny ruch. Konta w mediach społecznościowych gwiazdy obserwuje ponad 65 tys. osób, spragnionych wiedzy na temat życia prywatnego i zawodowego swojej ulubienicy.

Zdjęcie Anna Popek jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce / Pawel Wodzynski/East News / East News

W sieci prezenterka chętnie dzieli się ważnymi momentami z życia, niejednokrotnie przemycając odrobinę informacji na temat swojej prywatności. Jej media społecznościowe są również prawdziwą kopalnią modowych inspiracji. Nierzadko gwiazda zamieszcza tam również motywujące wpisy z dającymi do myślenia przesłaniami. Tym razem pospieszyła do fanów z garścią historycznych ciekawostek.

Anna Popek kusi przy fortepianie. W komentarzach poruszenie

Anna Popek postanowiła uczcić dzień odzyskania przez Polskę niepodległości w nieco osobliwy sposób. 11 listopada opublikowała w sieci fotografię, na które pozuje w iście królewskiej sukni, opierając się o fortepian.

"Wielką rolę w odzyskaniu naszej niepodległości w 1918 roku odegrał ....fortepian.

To dzięki temu instrumentowi Ignacy Paderewski zachwycał publiczność w USA, Australii i Europie. Jego koncerty były walką o "sprawę polską". Udało mu się przekonać prezydenta Stanów Zjednoczonych - Wilsona do utworzenia niepodległego państwa polskiego. A my Polacy tak bardzo na to czekaliśmy!! Ceńmy sobie wolność osobistą i niepodległość Ojczyzny! Innej mieć nie będziemy. Dzisiaj czas na patriotyzm, na radość, na spotkanie i na gęsinę i rogale św Marcina!" - napisała pod zdjęciem.

Pod fotografią w mig zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Piękna Polska", "Ale pani wygląda, jak modelka", "Elegancka i stylowa kobieta w eleganckim miejscu", "Tyle piękna w tobie. Bardzo zgrabne nogi" - czytamy.