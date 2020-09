Anna Starmach ponownie zapomniała o rocznicy swojego ślubu

Gwiazda programów kulinarnych nie ma głowy do dat. Na swoim instagramowym profilu ogłosiła właśnie, że zapomniała o drugiej rocznicy swojego ślubu. Ubolewa też, że jest to kolejna rocznica, którą spędzą z mężem osobno.

Zdjęcie Anna Starmach obiecała mężowi poprawę /Damian Klamka /East News

"Wstaję rano i tak sobie myślę: 2 września, 2 września... Coś się wtedy wydarzyło, coś kojarzę... no tak, już wiem: nasza rocznica ślubu. Jak to się stało, że zapomniałam? Jak to się stało, że jestem teraz nad morzem, a mąż w Krakowie i że rocznicę spędzimy osobno? I to już po raz kolejny... (rok temu 2.09 też byłam z mamą nad morzem!) Taka ze mnie żona..." - publicznie bije się w pierś się na swoim Instagramie Anna Starmach.



Po czym przechodzi do wyliczenia swoich rozmaitych wad: "Zapominam o rocznicach, nie umiem parkować, nie przyszywam guzików, gubię paragony i ładowarki, notorycznie nie odbieram telefonu...". Ale mąż kocha ją pomimo tych przywar. "On i tak codziennie przed snem mówi to piękne: kocham cię. Z wzajemnością mężu wspaniały! I postaram się, choć obiecać nie mogę, że za rok już nie zapomnę!" - deklaruje Starmach.

Do postu dołączyła zdjęcia ze swojego ślubu, na których pozuje w białej sukni na tle ściany kwiatów. Na jednym z nich jest w objęciach swojego męża.

Celebrytka w 2017 r. wyszła za mąż za Piotra Kuska, menedżera firmy informatycznej. Ślub odbył się w jej rodzinnym Krakowie, a wesele w podkrakowskiej wsi Brzoskwinia. W następnym roku zostali rodzicami córki, Jagny.

