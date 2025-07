Według raportu "Za co Polacy kochają kolej?" przygotowanego przez KOLEO, czyli największego niezależnego dystrybutora biletów kolejowych w Polsce, to właśnie połączenie między Krakowem a Katowicami jest obecnie najczęściej wybieranym przez pasażerów. Co ciekawe, wysoko w zestawieniu znalazło się również połączenie Katowice - Gliwice. Obie trasy należą do kategorii połączeń aglomeracyjnych i wojewódzkich, które - jak wynika z raportu - stanowią aż 80,5 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce.

Numer dwa w rankingu to duże zaskoczenie. Polacy uwielbiają to połączenie

Mogłoby się wydawać, że to właśnie duże miasta dominują w zestawieniu, a jednak drugie miejsce może zaskakiwać - to trasa W rocław - Legnica.

To popularne połączenie nie tylko wśród mieszkańców Legnicy, którzy dojeżdżają do Wrocławia w celach zawodowych i edukacyjnych, ale także wśród turystów. Legnica, będąca trzecim co do wielkości miastem Dolnego Śląska, przyciąga zwiedzających m.in. Zamkiem Piastowskim, Muzeum Miedzi oraz Mauzoleum Piastów Śląskich - miejscami o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym. Dogodne i częste połączenia kolejowe sprawiają, że wycieczka do Legnicy staje się łatwym i popularnym wyborem na jednodniowy wypad z Wrocławia.