Nektarynki to owoce, które powinny znaleźć się w diecie każdej osoby chcącej zadbać o linię. Zawierają tylko 51 kcal w 100 gramach i aż 87% ich składu to woda, dzięki czemu nie tylko skutecznie nawadniają, ale także wspomagają usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Ich naturalna słodycz zaspokaja apetyt na słodkości, co może znacząco ułatwić utrzymanie zdrowej diety - bez sięgania po batoniki czy ciastka.

Nektarynki to prawdziwa bomba witaminowa. Zawierają między innymi witaminę A (w postaci beta-karotenu) oraz witaminę C, które wpływają na odporność, wygląd skóry i ogólną kondycję organizmu. Beta-karoten to silny przeciwutleniacz, który chroni komórki przed uszkodzeniami, a witamina C pomaga w walce z infekcjami i wspiera gojenie się ran.