Spis treści: 01 Anna Wendzikowska odchodzi z TVN

02 Anna Wendzikowska i jej plany na przyszłość

03 Anna Wendzikowska wygina się na Instagramie

04 Fani do Wendzikowskiej: "Zdjęcia są boskie i czuć z nich wspaniałą energię"

Anna Wendzikowska odchodzi z TVN

Anna Wendzikowska kilka dni temu opublikowała na swoim Instagramie post, w którym poinformowała o odejściu z TVN.

- To dla mnie trudny post... Nie sądziłam, że kiedyś będę go pisać. jestem wierna, nie lubię zmian, przywiązuję się i zawsze wolę naprawiać niż wymieniać.. ale czasami życie pisze dla nas scenariusz niespójny z naszymi planami i nie warto się z życiem przepychać, bo ono zawsze wie lepiej... We wrześniu świętowałabym okrągłą rocznicę mojej pracy w "Dzień dobry TVN". Jak podsumować 15 lat? Nie umiem, to mój najdłuższy związek - napisała gwiazda na Instagramie.

Reklama

Rozwiała również wszelkie wątpliwości co do zakończenia współpracy. Wendzikowska w odpowiedzi na komentarz jednego z internautów zapewniła, że odejście było jej decyzją.

Instagram Post

Zobacz również: Wstydliwa choroba aktorki. Gwiazda obala wszystkie mity

Anna Wendzikowska i jej plany na przyszłość

W rozmowie z "Faktem" dziennikarka przyznała, że ma już wiele pomysłów na przyszłość. Co będzie robiła po odejściu ze stacji? Niektóre z planów już zaczęła wcielać w życie.

- Mam dwie marki, kończę książkę, od kilku miesięcy nagrywam kolejne odcinki podcastu, który wystartuje jesienią, wiec pustki nie odczuję. Będzie mi brakowało wywiadów z aktorami, bo uwielbiałam to, ale wierzę, że z tym nie żegnam się na zawsze - powiedziała Anna Wendzikowska w rozmowie z "Faktem".

Zobacz również: Przerażająca wizja wróżbity Macieja. To czeka nas już niebawem!

Anna Wendzikowska wygina się na Instagramie

Anna Wendzikowska pomimo wielkich zmian w swoim życiu, pozostaje w stałej łączności ze swoimi fanami. Na Instagramie opublikowała nowe zdjęcie, na którym widzimy jak wygina swoje zgrabne ciało.

"Przepiękne ujęcie" - napisała jedna z obserwatorek. Wendzikowska odpowiedziała, że kocha ten widok i na pewno tam wróci.

Zdjęcie opatrzyła wpisem o "abhaya hridaya mudra", czyli geście mającym wzmacniać w nas odwagę serca. Gwiazda wspomina o "podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą". Czy w ten sposób gwiazda stara się odreagować odejście z TVN?

- Bo w tej odwadze serca zawiera się tak wiele. To otwarcie serca na miłość, bez lęku i z akceptacją tego, że ktoś może nas zranić. To również self love, nie w duchu "jestem wystarczająca", bo to mało, a w poczuciu "jestem cudem", to również umiejętność stawiania zdrowych granic wynikających waśnie z self love, nieprzekraczanie siebie, to również stawanie "po właściwej stronie mocy" i mówienie głośno o tym, co jest złem, odważna obrona tych, którym dzieje się krzywda. I podejmowanie odważnych decyzji w zgodzie ze sobą - pisze Wendzikowska.

Gwiazda dodaje: - Wiecie, że odwaga w podejmowaniu decyzji, a także działanie w oparciu o intuicję, a nie na przykład podpowiedzi z zewnątrz, podnosi poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości i pielęgnuje self love. A poczucie własnej wartości w druga stronę - warunkuje każdy wybór, jakiego dokonujemy w życiu... Jakie to ważne, żeby o to zadbać! Kiedy rośnie poczucie wlanej wartości, self love i odwaga serca to ścieżka naszego życia kompletnie zmienia swój bieg. Kto też to poczuł?

Instagram Post

Zobacz również: Monika Mielnicka: młoda gwiazda "M jak miłość" kipi seksem na plaży"

Fani do Wendzikowskiej: "Zdjęcia są boskie i czuć z nich wspaniałą energię"

W komentarzach dominował zachwyt nad zdjęciem i słowami Wendzikowskiej.

"Fajnie móc żyć w zgodzie ze sobą",

"Zdjęcia są boskie i czuć z nich wspaniałą energię",

"Zazdroszczę wszelkich zmian",

"Wspaniały post!".

***

Zobacz również: